La recessione è la scomparsa degli innovatori

(Di sabato 2 febbraio 2019) Lanasce anche da un gap di conoscenza e innovazione che si è ampliato oltre modo negli ultimi dieci anni. Mentre l'Eurozona si angustiava con l'austerity e la troika stritolava i Pigs, Apple è arrivata a occupare negli Stati Uniti un decimo dei dipendenti di General Motors cinquant'anni fa e registra dieci volte gli utili del colosso automobilistico a quel tempo; Amazon raddoppia i profitti nell'ultimo trimestre dell'anno rispetto al precedente; Google, da quando nel 2004 si è quotata in borsa, ha raggiunto i 1.000 miliardi di dollari di valore. Non ci si deve stupire quindi se la ricchezza di pochi milionari planetari ha raggiunto quella delle nazioni (!). Sempre più capitale, sempre meno lavoro, questo il trend. Tornando sul pianeta terra, in Europa, già si indossa il cappotto perché si crescerà quest'anno dell'uno virgola, ...