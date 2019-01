Neve a Bologna | i ragazzi chiedono scuole chiuse e il Comune risponde “studiate”

Maltempo e Neve in Emilia Romagna : disagi all'aeroporto di Bologna : Come previsto la perturbazione artica giunta sull'Italia ha portato nevicate fino in pianura anche in Emilia Romagna, in particolar modo fra bolognese e modenese. I fenomeni si sono concentrati...

Maltempo - Neve a Bologna : si attende la decisione in merito alle scuole chiuse a Bologna per domani 31 Gennaio [AGGIORNAMENTI LIVE] : La neve è giunta a Bologna, dove i fiocchi bianchi sono caduti per un paio d’ore. Ciò nonostante, a causa della precedente pioggia, la neve non ha imbiancato ancora la città. Come spiega il centro meteo regionale – la precipitazione – che ha interessato dalla mattinata anche il Piacentino, il Parmense e il Reggiano con alcuni centimetri caduti – si sposterà dalla mezzanotte sul versante est della Regione, in Romagna. Al momento le ...

Maltempo - Neve a Bologna e in Emilia : nella notte prevista anche in Romagna : Arriva la neve anche a Bologna, dove i fiocchi bianchi stanno venendo giù da un paio d’ore, ma a causa della pioggia che ha preceduto la debole nevicata, la città non risulta ancora imbiancata. Dalla mezzanotte – spiega il centro meteo regionale – la precipitazione – che ha interessato dalla mattinata anche il Piacentino, il Parmense e il Reggiano con alcuni centimetri caduti – si sposterà dalla mezzanotte sul ...

Allerta Meteo per la Tempesta dei Giorni della Merla : Neve a Milano - Genova e Bologna - NEVISCHIO a Firenze e Perugia - PIOGGIA a Roma e Napoli - MAESTRALE a 100km/h al Sud [MAPPE] : 1/20 ...

Allerta Meteo - arriva la prima tempesta che ci porterà ai Giorni della Merla : forte maltempo in tutt’Italia da stasera - Lunedì Neve a Bologna [MAPPE] : 1/31 ...

Neve su provincia Bologna ma non disagi : ANSA, - Bologna, 24 GEN - Da ieri sera e per tutta la notte nevicate di diversa intensità hanno interessato Bologna e provincia. Al momento risulta regolare la circolazione in città e nel nodo viario ...

Bologna-Milan - nessun rinvio : si gioca regolarmente dopo Neve e allarme meteo : Cielo sereno, un timido sole e tanto freddo. Così Bologna si è risvegliata questa mattina. Un quadro metereologico migliorato rispetto alla giornata di ieri, quando una fitta nevicata era caduta sul ...

Maltempo Bologna - l’appello pro-riders : “Non ordinate con la Neve” : Stop alle ordinazioni di cibo a domicilio quando le condizioni meteo, come per la nevicata di ieri sera, mettono in pericolo i riders. Al via a Bologna l’appello nei confronti dei consumatori affinché, di fatto, sospendano la richiesta del servizio anche in quelle piattaforme che a differenza di Mymenu-Sgnam hanno continuato ad accettare ordinazioni nonostante il Maltempo. Ai clienti si è rivolto ieri sera il gruppo Riders Union e la ...

Le immagini della Neve a Bologna : Domenica sera a Bologna ha nevicato per alcune ore. Dal pomeriggio il comune aveva messo a disposizione i mezzi spargisale e gli spazzaneve e aveva aumentato i posti letto per i senzatetto. La neve è scesa anche in altre parti dell’Emilia Romagna, come a Parma, Modena, Ferrara, Cesena e Cervia e pro

Neve a Bologna : riders chiedono stop consegne di cibo - : La Neve e il freddo hanno spinto i riders delle piattaforme di food delivery a chiedere la sospensione del servizio. L'iniziativa di fermare le consegne a causa del maltempo è stata condivisa anche ...

Maltempo : Neve a Bologna - stop alle consegne dei riders : “La pizza, il sushi o l’hamburger possono attendere“: i riders di Bologna si sono mobilitati in seguito alla forte nevicata che ha imbiancato la città. Ieri sera due piattaforme per l’ordinazione del cibo a domicilio hanno deciso, su richiesta di riders Union Bologna, di sospendere le consegne: si tratta di Sgnam e MyMenù, firmatarie della Carta di Bologna sulla tutela dei diritti dei ciclofattorini. Maltempo e neve a ...

Maltempo e Neve a Bologna : “Sta nevicando - state dalla parte dei riders e non ordinate cibo” : “In questo momento a Bologna sta nevicando, chiediamo ai cittadini di stare dalla parte dei riders e di non ordinare cibo di consegna a domicilio“: lo ha chiesto ieri sera l’assessore al Lavoro del Comune di Bologna, Marco Lombardo, in un post su Facebook. “Sgnam e Mymenu hanno deciso di sospendere il servizio ma le altre piattaforme non solo non hanno sospeso, ma hanno persino aumentato il prezzo per le consegne“. ...

Emilia Romagna : bianco risveglio per Rimini - tanta Neve a Bologna - immagini : L'Emilia Romagna è stata la regione maggiormente coinvolta dalle nevicate grazie alla sua particolare posizione geografica, sempre determinante in quasi tutte le ondate di maltempo invernali. La...