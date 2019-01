Massimo Giletti | la voce bomba | cosa è disposto a fare Cairo per tenerlo a La7

Non è l'Arena - Massimo Giletti smascherato dall'orologio di Maurizio Battista : FUNWEEK.IT - Mentre continuano a rincorrersi le voci sull'imminente ritorno di Massimo Giletti in Rai, diamo conto di una gaffe in piena regola commessa dal conduttore e da tutta la squadra di Non è l'...

Non è l'arena - il dettaglio tradisce Massimo Giletti : perché non dovevano inquadrare Maurizio Battista : Alcune parti di Non è l'arena non sarebbero state davvero trasmesse in diretta, nonostante la scritta mostrata in sovrimpressione durante la trasmissione di Massimo Giletti su La7. Come svelato da Tvblog, a smascherare l'altarino è stato l'orologio da polso del comico Maurizio Battista, presente in

Non è l'Arena - Massimo Giletti fa il botto negli ascolti : vince tutto - dove si spinge in prima serata : Su La7 ottima performance di Massimo Giletti. Il conduttore a Non è l’Arena aveva, tra le altre cose, lo scontro tra Luxuria e Santanché, ha segnato il 7.1% con 1.422.000 spettatori. La serata è stata vinta da Fabio Fazio con Che Tempo che Fa. Lo show aveva come super ospite Valentino Rossi e ha c

Non è l'arena - Nunzia De Girolamo si presenta così da Massimo Giletti : gonna trasparente : Look super sensuale per Nunzia De Girolamo che si è presentata in studio da Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, con una gonna di pizzo effetto "nude", ovvero completamente trasparente. La ex deputata di Forza Italia infatti, a parte indossare un normalissimo top nero aderente, aveva una longuet

Che tempo che fa - Fabio Fazio verso La7 : parola di Alfonso Signorini. E Massimo Giletti... : La partenza di Fabio Fazio dalla Rai sarebbe ormai imminente, secondo quanto riporta il settimana Chi di Alfonso Signorini. Il conduttore di Che tempo che fa avrebbe ricevuto due offerte per la prossima stagione: una da Discovery e l'altra da La7. L'arrivo della nuova dirigenza Rai, arrivata dopo il

Non è l'arena - addio di Massimo Giletti? Rai - la voce pazzesca : a chi soffia il posto - clamoroso ribaltone : Massimo Giletti è a un bivio. Il suo contratto con La7 scadrà il 30 giugno. In tanti sussurrano che il suo ritorno in Rai sia imminente, addirittura TvBlog ipotizza l’approdo a un programma del quotidiano, più esattamente a La vita in diretta, lo storico contenitore pomeridiano di Raiuno attualmente

Massimo Giletti potrebbe ritornare in Rai al posto di Tiberio Timperi : In casa Rai si pensa già a quelli che saranno i palinsesti della prossima stagione televisiva 2019-2020 dopo l'arrivo dei nuovi direttori di rete che, come da tradizione, apporteranno un bel po' di modifiche alla programmazione di Raiuno, Raidue e Raitre. In queste ore, però, il focus sarebbe incentrato su Massimo Giletti, celebre volto della Tv di Stato, che in questi ultimi anni è approdato su La7 al timone del programma Non è L'Arena in onda ...

«La vita in diretta» : arriva Massimo Giletti? : Non è l'Arena: Massimo GilettiNon è l'Arena: Massimo GilettiNon è l'Arena: Massimo GilettiNon è l'Arena: Massimo GilettiNon è l'Arena: Massimo GilettiNon è l'Arena: Massimo GilettiNon è l'Arena: Massimo GilettiNon è l'Arena: Massimo GilettiNon è l'Arena: Massimo GilettiSe c’è qualcuno che non teme il futuro quello è Massimo Giletti. Il contratto con La7 scadrà il 30 giugno, ma non sembra turbato nella maniera più assoluta: «Ho già deciso ...

Massimo Giletti potrebbe approdare a La Vita in Diretta : Massimo Giletti è uno dei nomi caldi di questi mesi. Sono sempre più insistenti le voci che vorrebbero il ritorno del giornalista su Rai1 alla domenica sera al posto di Fabio Fazio, che attualmente occupa la fascia prime time del dì di festa con Che Tempo Che Fa il quale sta ottenendo ascolti non entusiasmanti ma comunque efficaci per permettere alla prima rete di battere Canale 5 visto anche il flop della fiction La Dottoressa Giò con ...

Massimo Giletti : «Ho già deciso cosa farò la prossima stagione - con l'anima e non per denaro» : cosa farà nella prossima stagione tv Massimo Giletti? 'Ho già deciso quello che farò ma non è il momento di dirlo per rispetto di tutte le parti in causa. Nella vita ho sempre deciso con l'anima, se ...

Non è l'arena - la verità della sessuologa sul 'rapporto con penetrazione' : cala il gelo da Massimo Giletti : ' Castità o sesso estremo . Vi sentite più puri o trasgressivi?'. È questo il tema dell'ultima parte della puntata, come sempre dedicata a temi piccanti, di Non è l'arena , su La7, con Massimo Giletti ...

Non è l'arena - la verità della sessuologa sul "rapporto con penetrazione" : cala il gelo da Massimo Giletti : "Castità o sesso estremo. Vi sentite più puri o trasgressivi?". È questo il tema dell'ultima parte della puntata, come sempre dedicata a temi piccanti, di Non è l'arena, su La7, con Massimo Giletti. Presenti in studio una coppia "purex", il filosofo Diego Fusaro e la sessuologa Stefania Andreoli. Ed

Massimo Giletti tra La7 e ritorno in Rai : 'Se facessi come certi colleghi...'. Soldi - bordata a Fazio? : Massimo Giletti resta a La7 o torna in Rai ? Per ora è ancora mistero fitto. Il conduttore, ospite di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari a Un giorno da pecora , in onda su Rai Radio1, ha fatto sapere di ...

Massimo Giletti tra La7 e ritorno in Rai : "Se facessi come certi colleghi...". Soldi - bordata a Fazio? : Massimo Giletti resta a La7 o torna in Rai? Per ora è ancora mistero fitto. Il conduttore, ospite di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari a Un giorno da pecora, in onda su Rai Radio1, ha fatto sapere di avere già preso una decisione: “Ho già deciso quello che farò ma non è il momento di dirlo per rispetto