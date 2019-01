Diciotti | i 5 Stelle si spaccano Toninelli | Processino pure me

Diciotti - Salvini : “M5s vota sì? Non ho bisogno di aiutini. Tra i 5 stelle c’è corrente di sinistra che difende Maduro” : “C’è una parte di Italia che mi accusa di disumanità? Ormai certe affermazioni non mi toccano più. In questi 7 mesi di lavoro ho sentito di tutto: fascista, nazista, razzista, assassino, delinquente, sequestratore. Mi mancano ‘pedofilo’ e ‘spacciatore'”. Sono le parole del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, intervenuto stamattina a RTL. E aggiunge: “Sulla Sea Watch non ci sono né donne, né ...