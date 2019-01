macitynet

: Angela Ahrendts svela il segreto del successo degli Apple Store - macitynet : Angela Ahrendts svela il segreto del successo degli Apple Store - Pechiarit : Angela Ahrendts svela il segreto del successo degli Apple Store - GiorgioPStream : Angela Ahrendts parla del presente e del futuro degli Apple Store -

(Di martedì 29 gennaio 2019) ... gli appuntamenti formativi che trasformano i punti vendita diin spazi pubblici per lezioni, laboratori, tour fotografici, piccoli spettacoli. «Penso che come persone, come esseri umani, ...