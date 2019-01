Valle d' Aosta | collisione tra un elicottero e un aereo da turismo | cinque morti | due

Valle d'Aosta : Maurizio Scarpelli - pilota toscano - morto nell'incidente aereo sul Rutor : Valle d'Aosta: Maurizio Scarpelli, pilota toscano, morto nell'incidente aereo sul Rutor , Foto Facebook, AOSTA E' il pilota toscano Maurizio Scarpelli la vittima italiana dell'incidente aereo in Val ...

Scontro tra aereo ed elicottero in Valle d’Aosta : tra le vittime un 53enne italiano : Tra le vittime dello Scontro tra un elicottero e un aereo da turismo, avvenuto ieri in Valle d’Aosta, vi è Maurizio Scarpelli, 53 anni di Reggello (Firenze), residente a Firenze. Era il pilota dell’eliski: aveva una lunga esperienza e gestiva, insieme a un socio, la Eli-Ghibli Helicopter Services con base tecnica a Reggello e sede operativa, con scuola di volo, all’aeroporto di Arezzo. Scarpelli pilotava elicotteri anche per la ...

