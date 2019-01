Un drone italiano documenterà l' impatto tra una sonda e l' asteroide Didymos

Stem : al CES di Las Vegas il drone italiano con autonomia illimitata : Una flotta di droni collegati tra loro e con una stazione base, a terra, per superare gli attuali limiti dell’alimentazione a batteria. È Stem, iniziativa imprenditoriale nata in e-Novia, la Fabbrica di Imprese, e Politecnico di Milano e presentata oggi al CES di Las Vegas, la maggiore fiera mondiale dedicata alla tecnologia e all’innovazione. La formazione di droni Stem, il cui nome sta per SyStem of Tethered Multicopters, ha la capacità di ...