E il Vaticano che fa sul Venezuela?

Migranti - il Vaticano : "Politiche restrittive favoriscono la tratta" : ... due realtà utili, stando alla volontà di alcuni vescovi , a riportare i cattolici sulla scena politica e a fare opposizione alla 'linea dura' di Matteo Salvini. Il documento pubblicato oggi, in ...

Vaticano : anche cattolici tra clienti di prostitute - è criminale : La prostituzione "è torturare una donna. Non confondiamo i termini. Questo è criminale. Mentalità malata. E io voglio ...chiedere perdono a voi e alla società, per tutti i cattolici che fanno questo atto criminale". Questa frase pronunciata da Papa Francesco all'incontro presinodale con i giovani, lo scorso 19 marzo, viene citata negli "Orientamenti pastorali sulla tratta delle persone" elaborati dalla Sezione Migranti e Rifugiati del Vaticano ...

Il Papa telefona e riceve in Vaticano la famiglia che ha perso due figli : Cosa pensereste se il telefono squillasse e dall’altro capo della cornetta sentiste “Buongiorno, sono Papa Francesco”? Pensereste a uno scherzo, oltretutto di pessimo gusto. Ed è stato proprio questo il primo pensiero di Cosimina Delle Grottaglie quando pochi giorni fa ha ricevuto quella chiamata a casa, a Mesagne, in provincia di Brindisi. Ma non era un burlone, era il pontefice in persona, a cui in effetti la donna aveva scritto qualche anno ...

“Pronto - sono il Papa” - il pontefice riceve in Vaticano la famiglia che ha perso due figli : La famiglia Delle Grottaglie, di Mesagne (Brindisi) ha perso due figli nel 2009 e nel 2017: entrambi i ragazzi sono stati vittima di incidenti stradali. Dopo la lettera inviata a Bergoglio, la sorprendente telefonata e l'udienza privata a Roma.Continua a leggere

Vaticano - Papa Ratzinger e il quinto anno di silenzio. Il sospetto tremendo : "Perché non parla più" : Il quinto anno di silenzio di Joseph Ratzinger. Il Papa Emerito, dopo il clamoroso addio del 2013, ha centellinato i suoi interventi pubblici. Come sottolinea il Giornale, l'ultimo è stato poche settimane fa, un chiarimento nella polemica sull'interpretazione del dialogo tra la confessione ebraica e

Si è dimesso il portavoce Vaticano Greg Burke - via anche la vice : Roma, 31 dic., askanews, - Papa Francesco ha accettato le dimissioni del direttore e del vice direttore della sala stampa della Santa Sede, Greg Burke e Paloma García Ovejero, e ha nominato direttore ...

Vaticano - Renato Farina contro Papa Francesco : perché sull'immigrazione sta sbagliando tutto : perché la Chiesa in Italia e in Europa è diventata insignificante in politica? Ha dimenticato i più dimenticati, ovvero il ceto medio, ormai proletarizzato, e numericamente dominante. Il quale addolorato e triste ricambia con la stessa moneta. La Chiesa non conosce più il popolo, inteso come le mass

Anche in Vaticano si userà l'Iban : La Santa Sede e lo Stato della Città del Vaticano entrano nel circuito bancario europeo Sepa , con la possibilità di effettuare operazioni bancarie più semplici. La decisione, fa sapere una nota del ...