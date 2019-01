Bonus asilo nido 2019 Inps, a chi spetta? Come presentare domanda

scuolainforma

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Ilè disciplinato dall’art 1, comma 355 della Legge di bilancio 2017. La norma dispone che ai figli nati o adottati a partire dall’1 gennaio 2016un contributo per un massimo di mille euro, da utilizzare per le rette di asilipubblici e privati o per forme di assistenza domiciliare a bambini di età inferiore a 3 anni, con gravi patologie croniche. In realtà, per gli anni, 2020 e 2021, la legge di bilancioha elevato l’importo a 1.500 euro. Il contributo viene erogato dall’se il genitore presenta laLaper ilsi potràonline all’a partire dalle ore 10 del 28 gennaio, e ci sarà tempo fino alle ore 23,59 del 31 dicembre. Il contributonon può eccedere la spesa sostenuta. L’importo, inoltre, non può essere cumulato ...