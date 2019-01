Juve-Milan | Gattuso squalificato | «Ha offeso l' arbitro in Supercoppa»

Supercoppa Italiana 2018 - Juventus-Milan : si gioca a gennaio! Data - programma - orario e tv : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA Supercoppa Italiana Juventus-Milan DALLE 18.30 La Supercoppa Italiana 2018 di calcio si giocherà mercoledì 16 gennaio (ore 18.30) al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah (Arabia Saudita). Juventus e Milan si contenderanno il primo trofeo della stagione in questo insolito duello di metà stagione ben al di fuori dei nostri confini. Le due squadre, che torneranno in campo il 12 gennaio per gli ottavi di ...

Supercoppa - decide Cr7 : la Juve mette ko 1-0 il Milan : L'uomo delle finali fa centro al primo colpo. Cristiano Ronaldo regala alla Juventus la Supercoppa Italiana contro il Milan in quel di Gedda. Dopo un primo tempo equilibrato, la zuccata del portoghese ...

Supercoppa Juve-Milan - Calabria : “senso di ingiustizia e rabbia” : “Ho tante cose che mi passano per la testa in queste ore, quel senso d’ingiustizia, quella rabbia, ma anche quel senso di appartenenza per questa maglia e quella speranza di poter tramutare questa rabbia in determinazione e voglia per raggiungere i nostri obbiettivi…Piu’ forti di prima, piu’ uniti di prima”. Sono le parole del difensore del Milan, Davide Calabria, su Instagram dopo la sconfitta in ...

Supercoppa Juve-Milan - Davids : “ai bianconeri non può bastare solo il campionato” : “Non ho visto la finale ieri, pero’ penso che quella della Juventus sia stata una bella vittoria. I bianconeri possono vincere ancora quest’anno il campionato anche se a loro non puo’ bastare. Loro stanno facendo una cosa incredibile, nella storia italiana non e’ mai successo che un club vincesse cosi’ tanti scudetti di seguito”. Sono le parole dell’ex centrocampista juventino Edgar Davids ...

Supercoppa Juve-Milan - è record di telespettatori : Nella giornata di ieri è andata in scena la Supercoppa italiana, successo della Juventus contro il Milan grazie alla rete di Cristiano Ronaldo, l’appuntamento ha ottenuto ieri sera un grande successo anche in televisione, con oltre 10 milioni di telespettatori, nel dettaglio nei minuti finali quasi il 40% dei televisori accesi in Italia sul canale Rai 1. La gara di Supercoppa italiana ha portato il miglior ascolto stagionale per ...

Juventus-Milan 1-0 - Bonucci chiarisce “litigio” con Higuain : JUVENTUS MILAN 1-0, Pipita nervoso. L’arbitro Banti ha fischiato da pochi secondi, sugli spalti i tifosi juventini hanno iniziato a festeggiare, così come i giocatori bianconeri in campo. Ronaldo si prende, ovviamente, gran parte della scena: prima finale con la Juventus, gol decisivo e primo trofeo ottenuto con la nuova squadra. Tra le celebrazioni sul […] L'articolo Juventus-Milan 1-0, Bonucci chiarisce “litigio” con Higuain ...

Ascolti tv - la finale di Supercoppa Juve – Milan sfiora gli 8 milioni di telespettatori : Boom di Ascolti nel preserale per Juve-Milan, la finale di Supercoppa italiana, che ha assegnato ai bianconeri il primo trofeo stagionale. La gara, disputata a Gedda, in Arabia Saudita, è stata vista in media da 7 milioni 795mila telespettatori, con uno share del 36%. Un dato che è aumentato ancora di più nel secondo tempo visto da 9 milioni 37mila telespettatori, con uno share del 37.1%. È stato l’evento televisivo più visto ...

Juventus e Chelsea trovano l’accordo : Higuain dà l’addio al Milan : Gonzalo Higuain si appresta a vestire la maglia del Chelsea di Maurizio Sarri dopo sei mesi non certo soddisfacenti in casa Milan Dopo solo sei mesi tra pochi alti e tanti bassi, Gonzalo Higuain si appresta a lasciare il Milan per approdare al Chelsea. I Blues hanno trovato l’accordo con la Juventus per il trasferimento dell’attaccante argentino, il quale tenterà dunque di rilanciarsi grazie al suo mentore Maurizio Sarri. ...

Oltre 8 milioni davanti alla tv per Juve-Milan : Supercoppa più vista dal 2014 : Boom di ascolti in tv per Juventus-Milan di Supercoppa italiana, che ha assegnato ai bianconeri il primo trofeo stagionale. L'articolo Oltre 8 milioni davanti alla tv per Juve-Milan: Supercoppa più vista dal 2014 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Supercoppa Italiana : Juve batte Milan - decisivo CR7 : Si è disputata ieri la finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan, i bianconeri hanno vinto per 1-0 grazie al gol di CR7 nella seconda frazione di gara. I vincitori del trofeo si sono dimostrati più concreti nelle conclusioni e hanno costretto alla sconfitta la squadra rossonera, che ha comunque combattuto e ci ha creduto fino all'ultimo. Per la Juventus si tratta dell'ottava Supercoppa Italiana della propria storia....Continua a leggere

Juve-Milan - Pjanic sbeffeggia i rossoneri su Instagram : “Questa finale per togliere il dubbio se fossero più forti i Campioni d’Italia o i vincitori della Coppa Italia #SuperCup #JuveMilan #ForzaJuve @juventus”, è questo il messaggio del centrocampista della Juventus Pjanic che ironizza sul Milan dopo il successo in finale di Supercoppa italiana. i bianconeri hanno alzato il trofeo grazie al successo firmato da Cristiano Ronaldo nella ripresa, sempre più decisivo il portoghese ma a ...

