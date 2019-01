Torino | bambina malata abbandonata dalla mamma Per sei mesi è adottata dai servizi

Torino - bambina morta su pista sci : 4 persone della società che gestisce impianto iscritte nel registro indagati : Quattro persone sono state iscritte nel registro degli indagati della procura di Torino per l’inchiesta sulla morte di Camilla Compagnucci, la bimba di 9 anni di Roma che ieri ha perso la vita finendo fuori pista con gli sci a Sauze d’Oulx, in Val di Susa. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di dirigenti, ex dirigenti e tecnici della società di gestione dell’ impianto , la Sestriere Spa. Già lo scorso anno i membri del ...

Torino - incidente sulla pista da sci : la vittima è una bambina di Roma : Una tragedia quella che è avvenuta mercoledì 2 gennaio alle 14:30 circa, sulle piste della Val di Susa, in Piemonte, quando una bimba di 9 anni, che percorreva una pista "rossa", chiamata "imbuto", ha perso il controllo dei suoi scii ed è andata a sbattere contro una barriera frangivento. La bambina si chiamava Camilla Compagnucci ed era di Roma, si trovava in Piemonte con la sua famiglia per trascorrere le feste. A Sauze d'Oulx, in Val di Susa, ...