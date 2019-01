A Torino i granata sfidano la Fiorentina | la gara in diretta sulla Rai

Torino - da Ola Aina a Pereyra : il 2019 granata decolla a Londra : Torino - Da Ola Aina a Pereyra il mercato del Toro di giugno, quello del definitivo salto di qualità dopo la grande semina di quest'anno che dovrebbe portare all'Europa, decollerà da Londra. Tra il ...

Calciomercato Torino - prende piede una “vecchia” pista granata : Calciomercato Torino, il club granata alla ricerca di calciatori che possano aumentare il tasso tecnico della rosa di mister Mazzarri Calciomercato Torino, i granata si stanno mettendo in moto per rafforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione che potrebbe essere importante in chiave Europa. Nelle ultime ore, secondo La Stampa, sarebbero ripresi i contatti con la Roma per Diego Perotti, calciatore che piace da tempo alla ...

Serie A - Torino-Empoli 3-0 : i granata dominano e tornano alla vittoria : Dopo due pareggi e una sconfitta, torna alla vittoria il Torino, che in casa supera 3-0 un Empoli ben poco pericoloso. Mazzarri sceglie il 3-4-3 e avanti schiera Iago Falque e Zaza ai lati di Belotti, ...

Ahi Torino : il Besiktas non riscatta Ljajic - potrebbe tornare in granata già a gennaio! : Adem Ljajic potrebbe rientrare al Torino già nel mese di gennaio a rafforzare il reparto offensivo a disposizione di Mazzarri Il Torino di Urbano Cairo verrà rientrare alla base Adem Ljajic dopo una stagione al Besiktas. Il club turco ha comunicato ai granata di non avere assolutamente intenzione di riscattare il calciatore serbo, arrivato in prestito con diritto di riscatto, diritto che dunque non verrà esercitato. Addirittura secondo il ...

Torino furioso - 10 episodi arbitrali contestati : il club granata sarebbe in zona Champions : Si avvicina la nuova giornata del campionato di Serie A ma l’ultimo turno non ha risparmiato grandi polemiche. In particolar modo furia da parte del Torino, il club granata ha deciso di alzare la voce in seguito ad un serie di decisioni arbitrali contestate e che hanno penalizzato pesantemente il club, il Torino ad oggi sarebbe in zona Champions, ecco i casi riportanti anche dalla rosea. Prima giornata, Torino-Roma: chiesto un rigore ...

Derby della Mole - Soriano fa infuriare i tifosi del Torino : il “like” che non va giù ai granata : Derby della Mole, Roberto Soriano nel caos dopo Torino-Juventus a causa di una mossa social che non è andata giù ai tifosi Derby della Mole, il Torino ha perso ieri sera contro la Juventus 0-1, con gol di Cristiano Ronaldo su calcio di rigore. Il talento portoghese ha festeggiato su Instagram il successo ed il gol numero 5000 della storia bianconera. Al post di Cristiano Ronaldo è stato apposto un like anche da Roberto Soriano, ...

Torino-Juventus : bianconeri col volto di Mandzukic - i granata sono maturi : Il derby della Mole è stato archiviato: 0-1 di rigore , con Cristiano Ronaldo autore del gol numero 5.000 della storia bianconera. Il punteggio, però, non rende onore al merito granata. La squadra di ...

Torino-Juventus - il bruttissimo gesto di Ronaldo e clamoroso rigore non concesso ai granata [VIDEO] : Torino-Juventus – Si è concluso l’anticipo serale valido per la 16^ giornata del campionato di Serie A, partita equilibrata quella nel derby tra Torino e Juventus, il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto ma alla fine un’ingenuità di Zaza è costata cara ai granata, decide un rigore di Cristiano Ronaldo nel secondo tempo. Ma non sono mancati gli episodi da moviola, in particolar modo proteste granata per un ...

Serie A - Torino-Juve 0-1 : un rigore di Ronaldo stende i granata : Ronaldo , J, Ammoniti: Zaza, Ansaldi , T, ; Pjanic, Can, Ronaldo, Perin , J, Espulsi: - LA CRONACA DEL MATCH

Torino-Juventus - proteste dei granata : Zaza atterrato in area di rigore [VIDEO] : Torino-Juventus, l’atterramento in area di rigore di Zaza da parte di Alex Sandro sta facendo molto discutere in casa granata Torino-Juventus, un derby che si rispetti porta con sè alcune polemiche arbitrali, nonostante l’utilizzo del Var che dovrebbe certificare il buon operato dell’arbitro. Al di là dell’ironia però, c’è stato un caso da moviola durante la gara odierna, l’atterramento di Zaza da parte ...

Torino-Juventus - infortunio Sirigu : inizia male il derby per i granata : Torino-Juventus, infortunio Sirigu: il portiere granata è rimasto contuso dopo uno scontro con Emre Can Torino-Juventus, infortunio Sirigu: il portiere della Nazionale è stato costretto a lasciare il campo dopo meno di 20 minuti di gioco durante il derby della Mole. Il calciatore granata a seguito di uno scontro con Emre Can ha riscontrato un problema alla schiena che lo ha costretto a chiedere il cambio a mister Mazzarri. Al posto di ...

Derby di Torino - spunta lo striscione dei tifosi granata ''Juventus Football Clan'' : Si infiamma sempre di più il Derby della Mole, i tifosi del Torino hanno esposto nei pressi dello Stadium lo striscione '' Juventus Football Clan ''. Il 197esimo Derby di Torino , in programma stasera ...

Torino-Juve : per i granata una vittoria nelle ultime 40 gare : La Juve, come ricorda La Gazzetta dello Sport , sta polverizzando i record d'Italia: non perde in trasferta da oltre un anno.

Torino-Juventus - striscioni tifosi granata : “Juventus Football Clan” : TORINO JUVENTUS striscioni- Dopo alcuni striscioni d’insulti dei tifosi della Juventus nei confronti del Torino, oggi alcuni supporters granata hanno risposto con uno striscione con chiare offese a club bianconero: “Juventus Football Clan“. Questa la scritta comparsa in uno striscione nei presso di un cavalcavia. Come detto, in precedenza, gli ultras della Juventus avevano dato […] L'articolo Torino-Juventus, striscioni ...