Eurolega – Tra le 11 startup finaliste dell’Euroleague Basketball Tech Challenge c’è

Basket - 16a giornata Eurolega 2019 : Fenerbahce-Baskonia e Zalgiris-CSKA Mosca le sfide più attese - derby greco tra Olympiacos e Panathinaikos : Andrà in scena tra domani, giovedì 3 gennaio, e dopodomani, venerdì 4 gennaio, la sedicesima giornata dell’Eurolega 2018-2019 di Basket, primo turno del girone di ritorno. Il Fenerbahce ha chiuso l’andata saldamente al comando, superando il Real Madrid nello scontro diretto la scorsa settimana, mentre la lotta per la zona playoff pare quantomai serrata. Diverse le partite interessanti in programma nei prossimi due giorni, a ...

Eurolega basket 2019 - Maccabi-Milano 94-92. Simone Pianigiani : “Decisive le triple in transizione - peccato per l’ultimo tiro” : Milano ha perso in volata contro il Maccabi Tel Aviv nel match valido per la 15^ giornata dell’Eurolega 2019 di basket, l’Olimpia si è dovuta arrendere sul filo di lana contro la compagine israeliana e ha lasciato sul piatto un successo fondamentale in ottica playoff. I meneghini rimangono ampiamente in corsa per la post-season ma speravano di fare risultato in trasferta, le giocate di uno stellare O’Bryant e l’errore nel ...

Basket - il momento Olimpia tra campionato ed Eurolega : i due volti di Milano : Cosa succede a Milano? Bella, anzi bellissima che più bella non si può in Italia, con una striscia ancora aperta di 10 vittorie consecutive a fronte di zero sconfitte, record assoluto dell'era moderna ...

Diretta Milan Bayern/ Streaming video e tv : tra i tedeschi occhio a Booker e Derrick Williams - Eurolega - : Diretta Milano Bayern, Streaming video e tv: l'Olimpia ha perso le ultime quattro partite di Eurolega e ha bisogno di rilanciarsi in classifica.

Basket - Eurolega 2018-2019 : l’Olimpia Milano e la situazione di classifica. La strada per i quarti di finale è ancora lunga. : Pur con le ultime tre sconfitte contro Barcellona, Zalgiris Kaunas e Gran Canaria, oggi la classifica di Milano in Eurolega è all’incirca quella che ci si attendeva alla vigilia. Sei vittorie e cinque sconfitte valgono attualmente all’A|X Armani Exchange il sesto posto assieme all’Olympiacos e al già citato Barça. Bisogna dire che la campagna europea milanese è partita molto bene, con le uniche due sconfitte giunte a Milano ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : l’Olimpia Milano riceve un Gran Canaria diviso tra svariate difficoltà : Il Mediolanum Forum di Milano riaccoglie l’Eurolega all’interno delle sue mura: domani l’Olimpia riceverà l’Herbalife Gran Canaria, che è al suo debutto assoluto nella massima competizione europea, dopo aver raggiunto l’anno scorso il quarto posto in regular season e la semifinale dei playoff di Liga ACB. La formazione di Simone Pianigiani arriva a questa sfida con l’obiettivo di riprendere il cammino dopo le ...

Basket femminile - Eurolega 2018-2019 : Schio ancora sconfitta - Bourges prende il largo in avvio e amministra : Quarta sconfitta consecutiva per Schio in questo difficile avvio di Eurolega 2018-2019 di Basket femminile. Le ragazze allenate da Pierre Vincent non sono riuscite a trovare la prima vittoria europea della stagione nell’impegno casalingo contro il Bourges Basket. La formazione francese si è imposta con il punteggio finale di 55-66, approfittando di una partenza al rallentatore della squadra di casa. A Schio non è bastata una buona seconda ...

Risultati Eurolega 10ª Giornata – Olimpia Milano ko contro lo Zalgiris : successo in trasferta per il Gran Canaria : Milano crolla in casa dello Zalgiris Kaunas, il Gran Canaria trionfa sul parquet dello Zalgiris Kaunas: i Risultati dei match di Eurolega della 10ª Giornata Giovedì di coppa, non solo nel calcio, ma anche sui parquet di basket. Di scena la 10ª Giornata di Eurolega con un poker di match davvero interessanti. Seconda sconfitta consecutiva per l’Olimpia Milano che dopo il ko contro il Barcellona si arrende anche allo Zalgiris Kaunas (83-78). ...

LIVE Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : trasferta delicatissima in Lituania : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano, sfida valida per la decima giornata dell’Eurolega 2018-2019 di basket. Partita importante per gli uomini di Simone Pianigiani, reduci dalla sconfitta contro il Barcellona e scivolati al quinto posto in classifica. Mike James e compagni se la vedranno con la formazione lituana, decima dopo tre sconfitte consecutive, per cercare di rilanciarsi immediatamente nella ...

LIVE Barcellona-Olimpia Milano - Eurolega basket 2019 in DIRETTA : trasferta di fuoco in Catalogna : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Barcellona e Olimpia Milano, valevole per il nono turno della stagione regolare di Eurolega 2018-2019. Milano vola al Palau Blaugrana con più di una memoria positiva nella testa: si va dalla vittoria della scorsa stagione, una delle poche gioie in mezzo alle ombre europee del 2017-18, al favorevole inizio di stagione che racconta di sei vittorie e due sconfitte. L’ultimo ...

Eurolega – Incredibile tra CSKA e Zalgiris : il cronometro brucia 5 secondi e i lituani perdono il match [VIDEO] : Incredibile quanto accaduto ra CSKA Mosca e Zalgiris Kaunas nell’ultimo turno di Eurolega: il cronometro ha ‘bruciato’ di colpo 5 secondi e la squadra lituana ha perso un possesso decisivo ai fini del risultato Nell’ultimo turno di Eurolega è successo qualcosa di pazzesco, destinato a far discutere, non solo i tifosi, ma anche l stessa federazione che ha già aperto un fascicolo al riguardo. L’episodio è ...

LIVE Milano-Baskonia - Eurolega basket 2019 in DIRETTA : James e Micov trascinano l’Olimpia ad una vittoria sofferta per 93-90 contro il Baskonia! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Baskonia Vitoria, incontro valevole per l’ottava giornata della regular season dell’Eurolega 2018-2019. La squadra allenata da Simone Pianigiani è reduce da tre vittorie negli ultime quattro partite di Coppa e da una striscia aperta di sette successi consecutivi in Campionato, con una situazione di classifica molto incoraggiante in entrambe le competizioni. L’Olimpia si ...