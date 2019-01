Calciomercato Serie A | tutte le trattative | scatto Bologna in difesa | l’attaccante per la

Calciomercato Serie B : Lecce vuole il bomber - Mazzeo richiesto - Perugia e Foggia attive : Giornata molto intensa in Serie B con numerose trattative di Calciomercato. Sono tante le squadre che si stanno impegnando per rafforzare le rispettive rose in vista del girone di ritorno. Queste due settimane di stop, visto che il campionato riprenderà il 18 gennaio, saranno interamente dedicate ai Calciomercato per le 19 società della Serie cadetta. Sicuramente tra le società più attive c'è il Brescia che ha superato a l'Hellas Verona nella ...

Calciomercato Atalanta - due club di Serie A su Timothy Castagne : Calciomercato, due club interessati a Timothy Castagne: l’esterno potrebbe lasciare l’Atalanta a gennaio Timothy Castagne potrebbe lasciare l’Atalanta nella sessione invernale di Calciomercato. L’agente del calciatore 23enne ha parlato del possibile addio da parte di Castagne al club orobico. “Lazio e Fiorentina lo seguono e lo apprezzano: cercano un giocatore con le sue caratteristiche – le parole di Ulisse ...

Calciomercato - Serie B : Brescia e Lecce cercano rinforzi in attacco : Sono 35 le reti realizzate dal Brescia In questa prima parte di stagione e 30 quelle segnate dal Lecce di Liverani. Rispettivamente Brescia e Lecce sono prima e terza in questa particolare classifica dei gol segnati nel girone d'andata di Serie B. Al secondo posto il Palermo con 31 gol all'attivo. Ciò nonostante sia i lombardi che i salentini non si accontentano di questi numeri e sono pronti a investire sul mercato proprio per rinforzare i ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative. Inter scatenata : Marotta si fionda su Robben per mettere a segno un altro colpo a parametro zero. E intanto il Cagliari chiude la trattativa per Birsa

Calciomercato Serie B e Serie C : il Verona piazza il doppio colpo - mosse di Reggina e Catania : Calciomercato Serie B E Serie C – Non solo il Calciomercato in Serie A ma anche i club di Serie B e Serie C regalano spettacolo e sono pronti a chiudere alcune importanti trattative, ecco il punto della rosea. Tutti pazzi dell’attaccante Ceravolo, sembra un testa a testa tra Cremonese e Benevento, importante la volontà del calciatore che dovrà decidere la migliore destinazione, nel mirino di entrambe le squadre anche il ...

Calciomercato Serie B - che asta per Ceravolo : tre club su di lui : Il Calciomercato di Serie B è già entrato nel vivo. Sono tante le società molto attive in questo periodo e si stanno creando dei veri e propri duelli per accaparrarsi alcuni giocatori importanti per la cadetteria. Tra questi, il più ricercato è senza dubbio Fabio Ceravolo, in uscita dal Parma e pronto a sposare un progetto importante in Serie B. Da una parte la Cremonese che, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha proposto a ...

Calciomercato - due club di Serie A su Falcinelli : il Bologna pronto a cedere il centravanti : Diego Falcinelli al centro di diverse trattative per lasciare il Bologna già nella finestra di Calciomercato di gennaio Diego Falcinelli è in procinto di lasciare il Bologna. Il centravanti non sta trovando spazio nello scacchiere di Pippo Inzaghi e nella sessione di Calciomercato invernale potrebbe lasciare il club. Secondo Skysport, sarebbero due i club del nostro campionato pronti ad accaparrarsi il calciatore. Noto l’interesse ...

Calciomercato Serie B e Serie C - il Brescia… Trotta : colpo ‘Di Piazza’ a Catania - primo innesto della nuova Reggina : Calciomercato Serie B E Serie C – Non solo il Calciomercato di Serie A, si muovono infatti anche le squadre di Serie B e Serie C, importanti aggiornamenti nelle ultime ore, ecco il punto delle rosea. Il Brescia prova a chiudere per l’attaccante Trotta, il Foggia ha un nuovo portiere, arriva infatti Scuffet in prestito dall’Udinese, per la difesa si punta su Andelkovic del Venezia, sprint per Calvano del Verona. Il ...

E' il Calciomercato dei mezzi falliti : gli italiani all'estero che rientrano in serie A : Il calciomercato dice: «Prima gli italiani». Sono gli emigranti tricolori, infatti, i protagonisti della sessione invernale delle trattative di serie A, pronti a tornare a casa dopo aver cercato - spesso invano - fortuna all' estero. L' ultimo colpo ufficializzato ieri riguarda Stefano Okaka: l' Udi

Calciomercato Serie A - giornata caldissima : Ramsey-Juve ok - De Paul ‘no’ alla Roma - Udinese e Bologna si rafforzano : Il Calciomercato si accende in Serie A, diverse trattative sono entrate nel vivo, altre invece sono già divenute ufficiali come il doppio colpo del Bologna Juventus sempre più vicina ad Aaron Ramsey, centrocampista di proprietà dell’Arsenal e in scadenza di contratto a giugno. Il gallese ha preferito la corte della ‘Vecchia Signora’ a quella del Paris Saint Germain che avrebbe offerto un contratto economicamente più ...

Calciomercato Serie A – Colpo Okaka per l’Udinese! Parma vicino a Caceres - visite mediche per Viviano alla Spal : Apre il Calciomercato invernale in Serie A e i club mettono a segno i primi colpi: l’Udinese prende Okaka dal Watford, il Parma è vicinissimo all’acquisto di Caceres, Viviano svolge le visite mediche con la Spal Giovedì 3 gennaio, il conto alla rovescia è finito: il Calciomercato invernale della Serie A apre finalmente i battenti! Non solo le big al centro della scena, ma anche le medio piccole subito molto attive con i primi colpi ...

Il Calciomercato di Serie B - le trattative : tutti su Lapadula - mosse in attacco di Brescia e Cremonese : calciomercato Serie B – Il campionato di Serie B sta regalando emozioni e grande spettacolo, lo scandalo estivo tra ripescaggi, ricorsi e cambio di format è stato messo alle spalle. Nel frattempo inizia il calciomercato invernale, tante le trattative che riguardano il torneo cadetto, ecco il punto della rosea. Il Benevento alla ricerca di una punta, nel mirino è finito Lapdula, occhi anche su Trotta. Tentazione Ceravolo per il ...

Ronaldo & co : i migliori colpi del Calciomercato della Serie A : Da Falcao fino a CR7 il nostro campionato si è arricchito nel corso dei decenni di fuoriclasse che hanno incantato il mondo. Ecco tutti i principali acquisti nella storia del nostro calcio

Calciomercato Serie A : torna Muriel - possibile scambio Spal-Chievo : Il colombiano chiuso a Siviglia ha scelto Firenze. Inguaiando i piani di GattusoIl Calciomercato non ha ancora ufficialmente aperto le danze, ma già alcune trattative hanno infiammato il passaggio tra vecchio e nuovo anno. Quasi tutti ruotano intorno a nomi di attaccanti.Calciomercato, Muriel in riva all’ArnoIl primo colpo lo ha messo a segno la Fiorentina. Dicevamo (qui) dei problemi legati all’attacco di Pioli e le opzioni che potevano ...