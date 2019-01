Maltempo | impianti bloccati | stop alla raccolta della differnziata ad Agrigento

Maltempo Bolzano : impianti sci fermi per forti raffiche di vento : forti raffiche di vento hanno intralciato, in diverse zone dell’Alto Adige, l’attivita’ sicistica. A causa del forte vento da nord, con raffiche fino a 120 km/h, a Plan de Corones, gli impianti Kronplatz 1 e 2, Ried e Gipfelbahn sono rimasti chiusi fino alle 13. L’impianto Olang 2 rimane chiuso. Si registrano interruzioni anche nell’area della Sellaronda. Sull’homepage del Superski Dolomiti, a causa del forte ...

Maltempo in Valle d’Aosta : vento forte - problemi a impianti : Forti raffiche di vento si registrano in queste ore in Valle d’Aosta: annullato a Cervinia lo spettacolo di fuochi artificiali e la fiaccolata prevista per oggi, dopo il rinvio deciso il 30 dicembre. A Cime Bianche si sono registrati picchi di 53 km/h in base ai dati rilevati dal Centro funzionale regionale. Alcuni impianti sono temporaneamente chiusi (comprensorio del Monterosa ski, al colle di Frachey e al colle Sarezz). L’ufficio ...

Maltempo Campania : proteggere contatori e impianti privati : A causa dell’imminente calo delle temperature, la Gori societa’ che gestisce il gestisce il servizio idrico integrato nei Comuni dell’ambito distrettuale Sarnese-Vesuviano invita ad adottare accorgimenti che possono limitare i fenomeni di congelamento dei contatori. Alla presenza di basse temperature e’ consigliabile proteggere con materiale isolante i contatori posti al di fuori dei fabbricati e, se le temperature si ...

Maltempo in Veneto - si offrono centinaia di volontari. Zaia : «Impianti di sci aperti regolarmente» : In 400 rispondono alla chiamata del comune di Belluno, a Feltre basta un whatsapp per farne arrivare 300. Offerte in denaro dalle comunità di emigrati veneti sparsi per tutto il mondo

Maltempo - Zaia : piste e impianti di sci apriranno regolarmente per stagione invernale : “La Montagna Veneta sarà pronta ad aprire impianti e piste per la stagione sciistica in arrivo, già l’8 dicembre. Circolano strane voci che sarebbe meglio tacessero se non sanno”. Lo ha detto il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, intervenendo oggi a Treviso alla presentazione della Supercoppa italiana di volley femminile che si disputerà l’11 novembre tra Imoco Conegliano e Igor Gorgonzola Novara. “Su piste e impianti si stanno ...

