Juventus | è un 2018 da record Il mondo applaude i bianconeri

Supercoppa Italiana 2018 - Juventus-Milan : si gioca a gennaio! Data - programma - orario e tv : La Supercoppa Italiana 2018 di calcio si giocherà mercoledì 16 gennaio (ore 18.30) al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah (Arabia Saudita). Juventus e Milan si contenderanno il primo trofeo della stagione in questo insolito duello di metà stagione ben al di fuori dei nostri confini. Le due squadre, che torneranno in campo il 12 gennaio per gli ottavi di finale della Coppa Italia dopo la breve sosta invernale, andranno al caldo del Medio ...

Juventus da record : Cristiano Ronaldo batte Sampdoria 2-1 - 53 punti nell'andata e 101 nel 2018 : La Juventus batte la Sampdoria e fa valere la sua doppia legge: quella di Cristiano Ronaldo e del Var. A Torino, nell'anticipo di mezzogiorno del 19° e ultimo turno dell'andata di Serie A, i bianconeri vincono 2-1 grazie a un gol lampo del portoghese prima di due rigori decisi grazie all'assistente

Juventus - capolista nel 2018 anche a Piazza Affari : Sul podio alle sue spalle ci sono società di primo piano dell'economia italiana come Campari, +14,58%, e Poste italiane, +11,3%,. Come si spiega? In buona parte con l'effetto Cristiano Ronaldo. L'...

Juventus regina di Piazza Affari nel 2018 : è il miglior titolo tra le blue chip : Il titolo bianconero ha chiuso l'anno con un rialzo del 38,9%, il più consistente tra quelli delle 40 società che compongono l'indice Ftse Mib L'articolo Juventus regina di Piazza Affari nel 2018: è il miglior titolo tra le blue chip è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio - Serie A 2018-2019 : diciannovesima giornata. Si chiude il girone di andata - prosegue la sfida a distanza tra Juventus e Napoli : Siamo arrivati al giro di boa. Sabato 29 dicembre va in scena il diciannovesimo turno per quanto riguarda il campionato di Serie A 2018-2019 di Calcio: l’ultima giornata di quest’anno e del girone di andata. Poi un piccolo periodo di meritate vacanze prima di lanciarsi verso il decisivo finale di stagione (si ripartirà a metà gennaio). prosegue la sfida a distanza tra Juventus e Napoli, con i bianconeri che, nonostante il mezzo passo ...

Anche in Borsa vince la Juventus. Regina del 2018 tra le blue chip : Juventus Regina del 2018 Anche a Piazza Affari. Il club bianconero, già protagonista del calciomercato grazie all'acquisto di Cristiano Ronaldo e campione d'inverno in Serie A, conquista Anche il trofeo di miglior titolo del Ftse mib nel 2018.Entrata nel paniere principale soltanto ieri, la Juventus ha infatti chiuso l'anno con un rialzo del 38,9%, il più consistente tra quelli delle 40 società oggi nel Ftse mib. Sul podio ...

Borsa Italiana oggi/ Saipem a -2 - 8% - Juventus a +6 - 9% - 27 dicembre 2018 - : Borsa Italiana news. Piazza Affari si muove in territorio negativo. In rialzo le debuttanti Juventus e Amplifon. Male Saipem

Ranking UEFA - il Real Madrid chiude in testa il 2018. La Juventus è quinta : come previsto, il Real Madrid a chiudere in vetta il 2018 per quanto riguarda il Ranking UEFA. I Blancos, vincitori delle scorse tre Champions League e dell'ultimo Mondiale per club , 4-1 al Al Ain , ,...

Probabili formazioni Atalanta – Juventus - Serie A 26/12/2018 : Probabili formazioni Atalanta – Juventus, Serie A 26/12/2018I bergamaschi ospitano i primi della classe, che in stagione mantengono un’invidiata imbattibilità e un ruolino di marcia davvero incredibile. Sarà una bella sfida tra due squadre che giocano con fluidità anche se probabilmente mancheranno diversi protagonisti per squalifiche e turnover.BERGAMO – Gasperini deve inventarsi la linea dei difensori davanti a Berisha: saranno, ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Juventus-Roma 1-0 - Mario Mandzukic decide la sfida dell’Allianz Stadium : CLICCA QUI PER LEGGERE LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Roma Termina 1-0 il big match della 17esima giornata di Serie A tra Juventus e Roma. decide la sfida Mario Mandzukic al 35′ che insacca sull’ottimo cross di Mattia De Sciglio permettendo ai bianconeri di ottenere la 16ema vittoria in 17 confronti, confermandosi dominatrice assoluta di questo campionato con 49 punti (8 punti di vantaggio sul Napoli). Per la Roma un ko pesante visto ...

Biglietti Juventus-Roma - Serie A 2018-2019 : come acquistare i tickets per il match dell’Allianz Stadium : Il Natale si avvicina e all’Allianz Stadium di Torino vi sarà un regalo gradito agli appassionati di calcio: l’eterna sfida tra Juventus e Roma, tra modi diversi di vivere il “Pallone”.Tutto questo però non conterà perché il 22 dicembre alle ore 20.30, nella partita valida per la 17esima giornata del campionato di Serie A 2018-2019, si vuole scrivere una nuova storia e ognuno dei 22 uomini in campo vorrà ritagliarsi un ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : domani la diciassettesima giornata - spicca Juventus-Roma : Siamo vicini al giro di boa. Va quasi a concludersi il girone di andata del campionato di Calcio di Serie A 2018-2019: domani va in scena il classico turno pre natalizio, il diciassettesimo. Un sabato davvero spettacolare: dieci le partite in programma (non eravamo abituati da mesi ormai a seguire tutti i match nello stesso giorno), si parte dalle 12.30 e si conclude alle 21. L’incontro più atteso, quello che spicca agli occhi, è ...

Probabili Formazioni Roma – Juventus - Serie A 22/12/2018 : Probabili Formazioni Roma – Juventus, Serie A 22/12/2018Big match del turno prenatalizio, che vedrà coinvolte due squadre dall’umore opposto: se da un lato la Juventus è vicina ad un record di punti raccolti nel girone di andata, con il campionato ormai chiuso sulla carta già da dicembre, dall’altro la Roma ha necessità di dare una svolta alla stagione, per il momento non positiva. Curiosità: si affrontano le uniche due squadre che ...