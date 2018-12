In Svezia tre uomini sono stati formalmente accusati di preparare un attentato

Biathlon - la staffetta maschile non va oltre il sesto posto a Hochfilzen : la vittoria va alla Svezia : La staffetta maschile è sesta: Bormolini perfetto, Hofer e Windisch chiudono in testa, Chenal si difende. A Hochfilzen vince la Svezia Il podio non arriva, ma è comunque una bellissima gara quella della staffetta maschile a Hochfilzen. Sull’onda dell’entusiasmo per il trionfo delle donne, gli azzurri centrano un buon sesto posto, dopo aver condotto a lungo nella seconda e nella terza frazione con i due atleti di punta, Lukas ...