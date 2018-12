The Donald | non ' quelli della Fed' | mette in ansia le Borse mondiali

L'ultima sfida del "monaco guerriero" che si illudeva di far ragionare The Donald : 'Gli Usa rimangono una nazione indispensabile per il mondo libero, ma proteggere i nostri interessi e svolgere il nostro ruolo sarà impossibile se non manterremo forti alleanze e non dimostreremo ...

Donald SuTherland in The Undoing con Nicole Kidman e Hugh Grant : Qualcuno aveva richiesto un super-cast? Probabilmente dalle parti di HBO devono aver deciso di fare le cose in grande per la loro prossima miniserie evento.Donald Sutherland si aggiunge a Nicole Kidman e Hugh Grant nel cast di The Undoing miniserie in sei episodi scritta da David E. Kelley, sceneggiatore di Big Little Lies, e diretta da Susanne Bier già regista di The Night Manager.prosegui la letturaDonald Sutherland in The Undoing con ...

The Undoing : nel cast anche Donald SuTherland : The Undoing cast & news – Reclutato Donald Sutherland per la prossima serie della HBO. Con protagonisti Hugh Grant e Nicole Kidman, lo show ha già attirato l’attenzione del pubblico internazionale. Il cast di The Undoing riserverà un ruolo particolare a Sutherland, che vedremo nei panni del padre della protagonista. Il cast di The Undoing punta in alto Chiaro l’intento della HBO per la sua nuova miniserie da sei episodi. La ...

Anche Donald Trump ha scaricato Theresa May : Quando Anche gli amici ti lasciano Trump già altre volte ha messo in difficoltà May , chiedendole una Brexit più dura, e vuole Anche affossare l'Ue, simbolo di quel mondo multilaterale che a lui non ...

A WS piace The Donald zoppo I mercati vedono la fine dei dazi : Wall Street apre positiva dopo i risultati delle elezioni Usa di Midterm, che vedono come da pronostico i democratici riprendersi la Camera e i repubblicani rafforzarsi al Senato. E' dal 2010 che i democratici non avevano piu' la maggioranza della Camera dei deputati

Save The Duck presenta le nuove giacche ispirate a Donald Duck [GALLERY] : Save the Duck presenta la nuova capsule collection ispirata a Donald Duck e alla sua compagna Daisy Duck Save the Duck, brand di capispalla animal-friendly, presenta una speciale capsule collection dedicata al papero più famoso del mondo, Donald Duck e alla sua compagna Daisy Duck. I modelli Disney | Save The Duck per uomo, donna e junior sono di derivazione stilistica anni ’80. Capi super over e coloratissimi, il cui carattere viene ...

Usa - al via il voto per il Congresso L'America si esprime su The Donald : Stati Uniti alle urne per le elezioni di Midterm. I cittadini sono chiamati a rinnovare i loro rappresentanti al Congresso in un voto che è considerato un referendum su Donald Trump, in un Paese profondamente diviso. Due anni dopo quella sera dell'8 novembre 2016

Midterm - arriva il primo giudizio su Trump. I sondaggi vedono un Congresso democratico ma The Donald è abituato a stupire : Le passate esperienze insegnano che quasi mai il presidente in carica esce dal test intermedio che separa le elezioni presidenziali più forte di prima. Ciò non toglie che il voto di Midterm a cui l'America è chiamata il 6 novembre non sarà come i precedenti, perlomeno i più recenti. Si tratta, e questa tra le tante incognite è forse l'unica certezza, di un referendum sulla presidenza più ...