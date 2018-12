Dieta mediterranea | dimagrire con una piramide | menù

La Dieta mediterranea : Risultato scientifico conosciuto nel mondo come "dieta mediterranea" ; che lo stesso Keis, però, non riteneva 'dieta' in senso stretto ma più profondamente uno 'STILE DI VITA' . Il Dottor Keis, ...

Farmaci : studio Neuromed - statine più efficaci con Dieta mediterranea : Per chi ha già avuto un infarto o un ictus, la combinazione tra l’uso di statine e dieta mediterranea appare la scelta più efficace per ridurre il rischio di mortalità, soprattutto per cause cardiovascolari. E’ il risultato di una ricerca condotta dall’Irccs Neuromed di Pozzilli su oltre mille persone adulte reclutate nell’ambito dello studio ‘Moli-sani’ e pubblicata sulla rivista ‘International Journal ...

Ecco i cibi della Dieta mediterranea più amati dagli italiani : La Dieta Mediterranea è un Patrimonio UNESCO che ha da poco ‘compiuto’ 8 anni, ma il suo valore viene celebrato ogni giorno dalla Campagna di promozione della Dieta Mediterranea e dalla relativa community Mediterranean Diet Lovers, nata poco meno di un anno fa. Da marzo a novembre, sui canali social, gli iscritti alla pagina sono stati invitati a esprimere le proprie preferenze in cucina, attraverso 8 sondaggi che hanno visto protagoniste alcune ...

Salute - il futuro della Dieta mediterranea : meeting di esperti a Bruxelles : Istituire una Giornata europea della dieta mediterranea, dedicata alla promozione di questo stile di vita nei Paesi membri. E’ quanto chiedono i ricercatori internazionali, riuniti a Bruxelles al Parlamento europeo in occasione del meeting “dieta mediterranea: il segreto di una vita più lunga al tempo della globalizzazione”, promosso dall’Irccs Neuromed di Pozzilli (Is). All’incontro hanno partecipato Giovanni de Gaetano, ...

La Dieta 'vichinga' potrebbe essere migliore rispetto a quella mediterranea : Questi giorni un team di ricercatori finlandesi ha pubblicato i risultati di una ricerca comparativa tra dieta Nordica e dieta mediterranea arrivando alla conclusione che la prima offre una maggiore prevenzione su alcune disabilità tipiche della terza età. Sempre nella prevenzione, altri vantaggi erano stati individuati da ricercatori tedeschi, in un lavoro pubblicato questa estate su BMC Medicina. dieta e disabilità fisica Che la dieta ...

Dieta mediterranea per prevenire il melanoma cutaneo : La Dieta mediterranea per prevenire melanomi; pesce, frutta e verdura scudi naturali. E' quanto emerge dal convegno "Melanomi e tumori cutanei..."

Dieta mediterranea contro rischio cardiopatia ischemica : protegge vasi diabete : la Dieta mediterranea riduce il rischio di cardiopatia ischemica e potrebbe proteggere i vasi delle persone affette da diabete. Lo studio Sid.

La Dieta mediterranea : caratteristiche e benefici : Ormai da molti anni, però, gli esperti della nutrizione e il mondo della medicina hanno ampiamente rivalutato la dieta mediterranea, per il benefici alla salute di chi la segue. Alimentarsi secondo i ...

Dieta scandinava vince su Dieta mediterranea : riduce declino fisico della vecchiaia : La dieta scandinava vince sulla dieta mediterranea in quanto riduce negli anni il rischio di declino fisico e la perdita di autonomia nei movimenti.

La 'Settimana della cucina italiana nel mondo' sarà dedicata alla Dieta mediterranea : La dieta mediterranea è il tema centrale della terza edizione della 'Settimana della cucina italiana del mondo' dal 19 al 25 novembre 2018, un'evento che da tre anni promuove all'estero la qualità della cucina italiana, i prodotti agroalimentari con il marchio 'Made in Italy' e la cultura dei territori di produzione. Oltre 1000 eventi in 120 Paesi del mondo che coinvolgeranno cuochi, pizzaioli e gelatai per valorizzare la cultura gastronomica ...

Oggi è il compleanno della Dieta mediterranea : “Esempio di dieta sostenibile che fa bene a salute e pianeta” : Solo 8 anni fa (16 novembre 2010) l’UNESCO riconosceva la dieta Mediterranea quale “Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità”. Nell’area del Mediterraneo (e non solo) la conosciamo e la adottiamo da molto più tempo e Oggi rappresenta uno dei modelli alimentari più sostenibili, in grado di aiutare la nostra salute oltre a quella dell’ambiente. Parliamo di un vero e proprio “elisir di lunga vita”, come conferma uno studio internazionale ...

La Dieta mediterranea al centro della Settimana della cucina italiana : Ma la politica ha capito troppo tardi il valore della promozione integrata, ora la facciamo anche con l'accorpamento al Mipaaft del turismo. E lo facciamo coi i privati, e quando si lavora insieme ...