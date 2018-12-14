Traffico Roma del 14-12-2018 ore 07 | 30

Traffico Roma del 13-12-2018 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 19.50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DISAGI SUL RACCORDO ANULARE: LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA CON CODE PER Traffico DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, E DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA; PROSEGUENDO CI SONO CODE A TRATTI DALLA PRENESTINA ALLA VIA APPIA E DALLL’ARDEATINA ALLA Roma FIUMICINO IN ...
Traffico Roma del 13-12-2018 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DISAGI SUL RACCORDO ANULARE: LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA CON CODE PER Traffico DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, E DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD FINO A VIA APPIA O ANCHE PER UN INCIDENTE, ALTRE CODE ATRATTI PER UN ALTRO INCIDENTE DALLA VIA ARDEATINA ALLA VIA DEL MARE. IN CARREGGIATA ...
Traffico Roma del 13-12-2018 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico MOLTO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA E DALLA CASILINA ALLA TIBURTINA; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD A ...
Lazio-Eintracht - Roma bloccata nel Traffico : code da Prati al Flaminio : Roma bloccata per la partita della Lazio contro l'Eintracht. Interi quartieri dalle prime ore del pomeriggio sono paralizzati. code e ingorghi dal Centro a Prati , dalla Trionfale alla...
Traffico Roma del 13-12-2018 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico MOLTO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA E DALLA CASILINA ALLA TIBURTINA; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD A ...
Traffico Roma del 13-12-2018 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 17.50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA CON CODE PER Traffico DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD ALLA PRENESTINA E DALL’ARDEATINA ALLA VIA DEL MARE; IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA E DALLA PRENESTINA ALLA ...
Traffico Roma del 13-12-2018 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 17.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA CON CODE PER Traffico E PER UN INCIDENTE DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD ALLA PRENESTINA; ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA PER Traffico E PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA E ALL’ALTEZZA DI VIA ...
Traffico Roma del 13-12-2018 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 16.50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA CON CODE PER Traffico E DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD ALLA PRENESTINA; IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA E DALLA CASILINA A LA RUSTICA AL QUARTIERE AURELIO DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE ...
Traffico Roma del 13-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE SI RALLENTA CON CODE .LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA BUFALIOTTA ALLA TIBURTINA; IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO DALLA VIA DEL MARE ALLA TUSCOLANA ALLA GARBATELLA PER UN INCIDENTE SI ...
Traffico Roma del 13-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE SI RALLENTA CON CODE .LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA BUFALIOTTA ALLA TIBURTINA; IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO DALLA VIA DEL MARE ALLA TUSCOLANA ALLA GARBATELLA PER UN INCIDENTE SI ...
Traffico Roma del 13-12-2018 ore 14 : 30 : IABILITÀ Roma GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 13.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO SUL RACCORDO ANUALRE IL Traffico E’RALLENTATO, IN SEGUITO AD UN INCIDENTE ORMAI RISOLTO TRA LO SVINCOLO DELL’APPIA E LA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA. RALLENAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA VIA MASSAROSA E VIA DI GROTTAROSSA IN USCITA DALLA CITTA’. SI ...
Traffico Roma del 13-12-2018 ore 13 : 30 : IABILITÀ Roma GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 13.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO SUL RACCORDO ANUALRE IL Traffico E’RALLENTATO, IN SEGUITO AD UN INCIDENTE ORMAI RISOLTO TRA LO SVINCOLO DELL’APPIA E LA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA. RALLENAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA VIA MASSAROSA E VIA DI GROTTAROSSA IN USCITA DALLA CITTA’. SI ...
Traffico Roma del 13-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, CI SONO CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA ESTERNA, DALL’ARDEATINA ALLA TUSCOLANA, IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALL’APPIA, SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SU VIA APPIA NUOVA TRA ...
Traffico Roma del 13-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, CI SONO CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA ESTERNA, DALL’ARDEATINA ALLA TUSCOLANA, IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALL’APPIA, SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SU VIA APPIA NUOVA TRA ...
Traffico Roma del 13-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 9.50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA LA CASSIA E LA VIA DEL MARE SI SEGNLAANO RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALL’APPIA, SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE PER LA ...
Traffico Roma del 14-12-2018 ore 07 | 30
VIABILITÀ Roma VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 7.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 14-12-2018 ore 07:30 (Di venerdì 14 dicembre 2018) VIABILITÀ Roma VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 7.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CON RALLETNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALL’APPIA ALLA TUSCOLANA. SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA STATAL E 148 PONTINA DA MONTE D’ORO A VIA CRISTOFORO COLOMBO DIREZIONE CENTRO, ANCHE SULLA VIA OSTIENSE E VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA.. PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE SI VIAGIGIA A RILENTO ALL’ALTEZZA DI VIA TRIONFALE. SULLA VIA CASSIA RALLENTAENTI DA VIA BRACCIANENSE A VIA BASSANO RomaNO , SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA IL VIADOTTO GIUBILEO E VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE FORO ITALICO. SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA TRA L’EUR E VIA DEL ...
romadailynews
matteosalvinimi : 62 arresti in queste ore fra Napoli, Palermo e Roma per mafia, frode e traffico di droga. GRAZIE ai Carabinieri, s… - LuceverdeRoma : ???? #Roma #traffico #Manifestazione sportiva ATTENZIONE TRAFFICO PESANTEMENTE CONGESTIONATO E CODE FERME Corso d' It… - boccadutri : Signora sindaca @virginiaraggi ci sono decine di migliaia di romani bloccati nel traffico apra immediatamente la ZT… -
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