Boscaiolo in nero muore sul lavoro - "corpo gettato in un dirupo"

Trentino - Boscaiolo morto sul lavoro : denunciato il titolare. “Lavorava in nero - è stato abbandonato vicino a un dirupo” : Lavorava in nero in un cantiere boschivo per l’installazione di una teleferica, quando è stato colpito da un cavo in acciaio ed è morto sul corpo. Il titolare dell’impresa ha deciso di scaricare il suo corpo ad alcune centinaia di metri di distanza, vicino a un dirupo. Il corpo del 28enne moldavo è stato ritrovato tra i boschi di Sagron Mis, in Trentino, il 19 novembre scorso. Dopo quasi un mese di indagini da parte dei carabinieri ...

