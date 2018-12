Bianca Guaccero indossa una parrucca a Detto Fatto | scoppia la polemica sui social

Bianca Guaccero colpita dai social : "Hai copiato la Blasi!" : Bianca Guaccero colpita dai social per una polemica sull'utilizzo di una parrucca. L'attrice e conduttrice napoletana non ha resistito alla voglia di andare in scena con una parrucca, come ha fatto ...

Bianca Guaccero - nuovo look. Sui social : «Hai copiato Ilary Blasi» : Un secolo di parrucche. Sì, perché quel look degli anni '20, quel caschetto da Charleston continua a rapire il cuore delle donne dello spettacolo. Ilary Blasi ha condotto l'intera edizione del Grande ...

Bianca Guaccero - nuovo look. Polemica sui social : 'Hai copiato la Blasi' : Un secolo di parrucche. Sì, perché quel look degli anni '20, quel caschetto da Charleston continua a rapire il cuore delle donne dello spettacolo. Ilary Blasi ha condotto l'intera edizione del Grande ...

Bianca Guaccero - nuovo look. Sui social : 'Hai copiato la Blasi' : Un secolo di parrucche. Sì, perché quel look degli anni '20, quel caschetto da Charleston continua a rapire il cuore delle donne dello spettacolo. Ilary Blasi ha condotto l'intera edizione del Grande ...

Bianca Guaccero a Tv Talk : "Nel 1999 ho fatto il provino da velina - ma ho preso un'altra strada. Mi piacerebbe uno show alla Virginia Raffaele" : Nel corso dell'odierna puntata di Tv Talk Massimo Bernardini ha invitato Bianca Guaccero per analizzare mediaticamente il suo esordio alla conduzione di Detto fatto dopo sei stagioni di Caterina Balivo.Ha aperto le danze la Motta, signora degli ascolti: Era una bella sfida, tutti si attendevano qualcosa di diverso. La media è cresciuta 6,9 per cento con 856 mila persone. L'anno scorso avvicendamento tra conduzione di Serena Rossi e della ...

Bianca Guaccero a Tv Talk : "Nel 1999 ho fatto il provino da velina - ma ho preso un'altra strada" : Nel corso dell'odierna puntata di Tv Talk Massimo Bernardini ha invitato Bianca Guaccero per analizzare mediaticamente il suo esordio alla conduzione di Detto fatto dopo sei stagioni di Caterina Balivo.Ha aperto le danze la Motta, signora degli ascolti: Era una bella sfida, tutti si attendevano qualcosa di diverso. La media è cresciuta 6,9 per cento con 856 mila persone. L'anno scorso avvicendamento tra conduzione di Serena Rossi e della ...

Dietro le quinte di Detto Fatto con Bianca Guaccero e Giovanni Ciacci – Video : Bianca Guaccero e Giovanni Ciacci - Detto Fatto Se c’è una rivelazione della stagione tv in corso, questa ha senza dubbio un nome e un cognome: Bianca Guaccero. La osservo con curiosità da settembre, quando -con mio grande stupore- ha preso in mano le redini di Detto Fatto. Lo stupore, prima di vederla all’opera, era legato alla scelta: “Perchè mai un’attrice con una carriera avviata ha scelto di condurre un programma ...

Caterina Balivo batte Bianca Guaccero grazie alle confessioni di Corinne Cléry : Caterina Balivo con Vieni da me ha superato Detto Fatto condotto da Bianca Guaccero. Dati alla mano nella puntata in cui era ospite Corinne Cléry, la trasmissione di Rai 1 ha raggiunto 1.349.000 telespettatori pari al 10.19% di share. Mentre lo show sulla seconda rete ha conquistato 851.000 telespettatori pari al 7.16% di share. Dunque, un successo per la Balivo che ha fatto breccia nel cuore del pubblico. Dopo il racconto di Paola Barale e ...

“Sono innamorata folle!”. Bianca Guaccero - una ‘strana’ confessione : Bianca Guaccero a Detto Fatto sta conquistando davvero tutti. Ed è in un periodo d’oro della sua carriera lavorativa: da un mese è alla guida del factual di Rai2 ereditato da Caterina Balivo, che sta ottenendo ascolti superiori alle aspettative. Una sfida nuova e diversa per lei che nel curriculum aveva inserito film, fiction e perfino il Festival di Sanremo. E adesso, a Il Fatto Quotidiano, la presentatrice pugliese, nata a Bitonto, ...

Bianca Guaccero / "Caterina Balivo? Non sento la competizione - a Detto Fatto siamo completamente diverse" : Bianca Guaccero si racconta a il Fatto Quotidiano e parla di Detto Fatto: "Caterina Balivo? Non sento la competizione, siamo completamente diverse". E sugli ascolti...(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 17:02:00 GMT)

Bianca Guaccero innamorata : il fidanzato segreto non è Luca Bizzarri : Bianca Guaccero segretamente innamorata: chi è l’uomo misterioso che le sta facendo battere il cuore? L’indiscrezione Per diversi giorni sul web si è parlato di un presunto flirt tra Bianca Guaccero e Luca Bizzarri. La nuova conduttrice di Detto Fatto, però, ha subito negato in diretta tv ogni tipo di legame sentimentale con l’attore, affermando di […] L'articolo Bianca Guaccero innamorata: il fidanzato segreto non è Luca ...

Bianca Guaccero - la conduttrice di Detto Fatto si racconta : “Sono innamorata folle - ma del mio programma. Il flirt con Luca Bizzarri? L’ho incontrato due volte - per caso” : “Mi piaceva moltissimo andare al cinema e guardare la tv. Creavo un piccolo teatro con i cartoni, sognavo di divertire le persone”, la ragazzina partita da Bitonto dopo vent’anni vive un momento d’oro della sua carriera. Bianca Guaccero si racconta mentre sfreccia in motorino, sono circa le 19.30. Il tono familiare e gentile, risponde alle domande a volte di istinto altre contando fino a dieci: “Mi sento felice e ...

Bianca Guaccero smentisce le nozze con Luca Bizzarri : Tra Bianca Guaccero e Luca Bizzarri non c’è nessun matrimonio e neanche un fidanzamento. Da qualche girono circolava la notizia, di una frequentazione tra la Guaccero e Luca Bizzarri, che a breve sarebbe trasformata in un matrimonio. La diretta interessata ha preso parola in tramessione: “Approfitto per dire che non sono fidanzata con Luca Bizzarri. E’ uscito questo gossip e voglio smentirlo. Qualcuno ha fatto uscire questa notizia che non ...

Bianca Guaccero e il matrimonio con Luca Bizzarri : «Mi arrivano i regali a casa - ma io non lo conosco...» : Nessun matrimonio e neanche un semplice fidanzamento fra Bianca Guaccero e Luca Bizzarri. Su carta stampata e rete era circolata la notizia, come vi racconta Leggo.it, di una frequentazione fra...