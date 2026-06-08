Animale fantastico che incenerisce

Luca Bianchi | 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Animale fantastico che incenerisce' è 'Drago'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

DRAGO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Animale fantastico che incenerisce
  • Risposta: DRAGO
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    DAO
  • Inizia con: D
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Drago? Un drago è un animale fantastico che incenerisce con il suo alito infuocato. Spesso nelle storie si narra di creature maestose e potenti che dominano cieli e terre. La loro presenza suscita meraviglia e timore, diventando simboli di forza e mistero. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Animale fantastico che incenerisce: risposta da 5 lettere

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