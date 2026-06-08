Animale fantastico che incenerisce
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Animale fantastico che incenerisce' è 'Drago'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Animale fantastico che incenerisce
- Risposta: DRAGO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: DAO
- Inizia con: D
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Drago? Un drago è un animale fantastico che incenerisce con il suo alito infuocato. Spesso nelle storie si narra di creature maestose e potenti che dominano cieli e terre. La loro presenza suscita meraviglia e timore, diventando simboli di forza e mistero. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Animale fantastico che incenerisce: risposta da 5 lettere
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