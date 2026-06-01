Zona di diffusione di una specie animale o botanica

Alessia Mogavero | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Zona di diffusione di una specie animale o botanica' è 'Areale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

AREALE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Zona di diffusione di una specie animale o botanica
  • Risposta: AREALE
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    AEE
  • Inizia con: A
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Areale? Un areale indica l’area in cui una specie animale o botanica si trova abitualmente. È il luogo naturale dove si può osservare e studiare, spesso estendendosi su territori diversi. La sua estensione varia in base alle caratteristiche dell’ambiente e alle esigenze della specie. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Zona di diffusione di una specie animale o botanica: risposta da 6 lettere

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