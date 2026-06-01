Zona di diffusione di una specie animale o botanica

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Zona di diffusione di una specie animale o botanica' è 'Areale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A R E A L E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Zona di diffusione di una specie animale o botanica

Zona di diffusione di una specie animale o botanica Risposta: AREALE

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 4

4 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: A E E

Inizia con: A

A Finisce con: E

Perchè la soluzione è Areale? Un areale indica l’area in cui una specie animale o botanica si trova abitualmente. È il luogo naturale dove si può osservare e studiare, spesso estendendosi su territori diversi. La sua estensione varia in base alle caratteristiche dell’ambiente e alle esigenze della specie. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Zona di diffusione di una specie animale o botanica: risposta da 6 lettere

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