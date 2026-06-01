Zona di diffusione di una specie animale o botanica
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Zona di diffusione di una specie animale o botanica' è 'Areale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Zona di diffusione di una specie animale o botanica
- Risposta: AREALE
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 4
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: AEE
- Inizia con: A
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Areale? Un areale indica l’area in cui una specie animale o botanica si trova abitualmente. È il luogo naturale dove si può osservare e studiare, spesso estendendosi su territori diversi. La sua estensione varia in base alle caratteristiche dell’ambiente e alle esigenze della specie. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Zona di diffusione di una specie animale o botanica: risposta da 6 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Zona di diffusione di una specie animale o botanica" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Areale. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.