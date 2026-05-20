L animale che simboleggia l astuzia

Alessia Mogavero | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L animale che simboleggia l astuzia' è 'Volpe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VOLPE

La risposta Volpe è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Volpe? La volpe è un animale noto per la sua capacità di inganno e astuzia, caratteristiche che la rendono simbolo di intelligenza e furbizia in molte culture. La sua abilità nel trovare soluzioni rapide e spesso ingannevoli le permette di sopravvivere in ambienti difficili, dimostrando una grande capacità di adattamento. Questo comportamento le conferisce un ruolo simbolico legato alla sagacia e alla capacità di navigare tra situazioni complesse con astuzia. La sua presenza nella mitologia e nelle favole sottolinea questa peculiarità.

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L animale che simboleggia l astuzia nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Volpe

Questa pagina è dedicata alla definizione "L animale che simboleggia l astuzia" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Volpe'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: L animale che simboleggia l astuzia
  • Risposta: VOLPE
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: V____
  • Inizia con: V
  • Finisce con: E

Le 5 lettere della soluzione

V Venezia
O Otranto
L Livorno
P Padova
E Empoli

La soluzione 'Volpe' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L animale che simboleggia l astuzia". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con animale: Animale che ricorda un gioco con i dadi 

Con simboleggia: Simboleggia la lentezza 

Con astuzia: Sfuggire con astuzia 