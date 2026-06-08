L Alessandro che inventò la pila

Vito Manzione | 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L Alessandro che inventò la pila' è 'Volta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

VOLTA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: L Alessandro che inventò la pila
  • Risposta: VOLTA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    VLA
  • Inizia con: V
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Volta? Alessandro Volta, inventore della pila, ha rivoluzionato il modo in cui otteniamo energia. La sua scoperta ha aperto la strada a molte innovazioni tecnologiche, portando corrente elettrica a dispositivi di ogni genere. La sua invenzione è un passo fondamentale nel mondo dell'elettricità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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L Alessandro che inventò la pila: risposta da 5 lettere

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