L Alessandro che inventò la pila
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L Alessandro che inventò la pila' è 'Volta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: L Alessandro che inventò la pila
- Risposta: VOLTA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: VLA
- Inizia con: V
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Volta? Alessandro Volta, inventore della pila, ha rivoluzionato il modo in cui otteniamo energia. La sua scoperta ha aperto la strada a molte innovazioni tecnologiche, portando corrente elettrica a dispositivi di ogni genere. La sua invenzione è un passo fondamentale nel mondo dell'elettricità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
L Alessandro che inventò la pila: risposta da 5 lettere
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