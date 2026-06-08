L Alessandro che inventò la pila

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L Alessandro che inventò la pila' è 'Volta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

V O L T A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: L Alessandro che inventò la pila

L Alessandro che inventò la pila Risposta: VOLTA

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 2

2 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: V L A

Inizia con: V

V Finisce con: A

Perchè la soluzione è Volta? Alessandro Volta, inventore della pila, ha rivoluzionato il modo in cui otteniamo energia. La sua scoperta ha aperto la strada a molte innovazioni tecnologiche, portando corrente elettrica a dispositivi di ogni genere. La sua invenzione è un passo fondamentale nel mondo dell'elettricità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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L Alessandro che inventò la pila: risposta da 5 lettere

Se la definizione "L Alessandro che inventò la pila" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Volta. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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