Alessandro che inventò il radiogoniometro

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Alessandro che inventò il radiogoniometro' è 'Artom'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARTOM

Perché la soluzione è Artom? Alessandro ARTOM fu un ingegnere italiano che contribuì significativamente allo sviluppo del radiogoniometro, uno strumento fondamentale per la localizzazione delle fonti di radiofrequenza. La sua invenzione permise di determinare con precisione la direzione di un segnale radio, migliorando notevolmente le comunicazioni e le operazioni di sorveglianza. ARTOM dedicò gran parte della sua vita alla ricerca in questo campo, lasciando un’eredità importante nel settore delle tecnologie radio e delle telecomunicazioni. La sua opera ha influenzato molte innovazioni successive.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Alessandro che inventò il radiogoniometro". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Alessandro che inventò il radiogoniometro nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Artom

Per risolvere la definizione "Alessandro che inventò il radiogoniometro", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Alessandro che inventò il radiogoniometro" conferma che la soluzione 'Artom' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Artom

A Ancona R Roma T Torino O Otranto M Milano

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Alessandro che inventò il radiogoniometro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Artom' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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