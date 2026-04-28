Lo scrittore francese che inventò Rocambole

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La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Lo scrittore francese che inventò Rocambole' è 'Ponson Du Terrail'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PONSON DU TERRAIL

Perché la soluzione è Ponson Du Terrail? Ponson du Terrail è stato uno scrittore francese noto per aver creato il personaggio di Rocambole, un eroe avventuroso che incarna il spirito dell'epoca. La sua narrativa si caratterizza per trame ricche di azione, mistero e colpi di scena, che coinvolgono il lettore in storie appassionanti. La sua capacità di inventare personaggi complessi e ambientazioni dettagliate ha contribuito a rendere le sue opere memorabili. La sua influenza si riflette nella letteratura d'avventura e nei romanzi popolari.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo scrittore francese che inventò Rocambole". La risposta di 15 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Lo scrittore francese che inventò Rocambole nei cruciverba: la soluzione di 15 lettere è Ponson Du Terrail

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Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 15 lettere della soluzione Ponson Du Terrail

P Padova O Otranto N Napoli S Savona O Otranto N Napoli D Domodossola U Udine T Torino E Empoli R Roma R Roma A Ancona I Imola L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo scrittore francese che inventò Rocambole" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ponson Du Terrail' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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