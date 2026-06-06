La caccia alle streghe attuata negli USA negli anni Cinquanta
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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: La caccia alle streghe attuata negli USA negli anni Cinquanta
- Risposta: MACCARTISMO
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Vocali: 4
- Consonanti: 7
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: MAISO
- Inizia con: M
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Maccartismo? Negli anni Cinquanta negli Stati Uniti, molte persone furono accusate ingiustamente di essere simpatizzanti comunisti, portando a processi e sospetti infondati. Questo clima di paura e sospetto si chiamò MACCARTISMO, creando un'epoca di tensione e diffidenza tra cittadini. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
La caccia alle streghe attuata negli USA negli anni Cinquanta: risposta da 11 lettere
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