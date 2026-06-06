La caccia alle streghe attuata negli USA negli anni Cinquanta

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'La caccia alle streghe attuata negli USA negli anni Cinquanta' è 'Maccartismo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

M A C C A R T I S M O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: La caccia alle streghe attuata negli USA negli anni Cinquanta

La caccia alle streghe attuata negli USA negli anni Cinquanta Risposta: MACCARTISMO

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 11

11 Vocali: 4

4 Consonanti: 7

7 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: M A I S O

Inizia con: M

M Finisce con: O

Perchè la soluzione è Maccartismo? Negli anni Cinquanta negli Stati Uniti, molte persone furono accusate ingiustamente di essere simpatizzanti comunisti, portando a processi e sospetti infondati. Questo clima di paura e sospetto si chiamò MACCARTISMO, creando un'epoca di tensione e diffidenza tra cittadini. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La caccia alle streghe attuata negli USA negli anni Cinquanta: risposta da 11 lettere

Quando la definizione "La caccia alle streghe attuata negli USA negli anni Cinquanta" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Maccartismo. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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