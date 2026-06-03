Caccia di = bracconaggio

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Caccia di = bracconaggio' è 'Frodo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

F R O D O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Caccia di = bracconaggio

Caccia di = bracconaggio Risposta: FRODO

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 2

2 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: F O O

Inizia con: F

F Finisce con: O

Perchè la soluzione è Frodo? FRODO si aggira tra le foreste cercando di proteggere gli animali dai cacciatori illegali. La sua presenza silenziosa e attenta aiuta a mantenere l'equilibrio naturale, evitando che le pratiche illegali danneggino l'ambiente e le creature che lo abitano. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Caccia di = bracconaggio: risposta da 5 lettere

La definizione "Caccia di = bracconaggio" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Frodo. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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