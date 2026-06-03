Caccia di = bracconaggio
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Caccia di = bracconaggio' è 'Frodo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Caccia di = bracconaggio
- Risposta: FRODO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: FOO
- Inizia con: F
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Frodo? FRODO si aggira tra le foreste cercando di proteggere gli animali dai cacciatori illegali. La sua presenza silenziosa e attenta aiuta a mantenere l'equilibrio naturale, evitando che le pratiche illegali danneggino l'ambiente e le creature che lo abitano. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Caccia di = bracconaggio: risposta da 5 lettere
La definizione "Caccia di = bracconaggio" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Frodo. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.