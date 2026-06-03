Caccia di = bracconaggio

Luca Bianchi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Caccia di = bracconaggio' è 'Frodo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

FRODO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Caccia di = bracconaggio
  • Risposta: FRODO
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    FOO
  • Inizia con: F
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Frodo? FRODO si aggira tra le foreste cercando di proteggere gli animali dai cacciatori illegali. La sua presenza silenziosa e attenta aiuta a mantenere l'equilibrio naturale, evitando che le pratiche illegali danneggino l'ambiente e le creature che lo abitano. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Caccia di = bracconaggio: risposta da 5 lettere

La definizione "Caccia di = bracconaggio" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Frodo. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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