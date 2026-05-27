La caccia alle streghe negli USA degli Anni 50
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SOLUZIONE: MACCARTISMO
Perchè la soluzione è Maccartismo? Negli anni Cinquanta, negli Stati Uniti, si diffuse un clima di paura e sospetto che portò a accuse ingiuste e processi affrettati. La caccia alle streghe di quel periodo si manifestò attraverso accuse di comunismo, creando un’atmosfera di tensione e diffidenza tra le persone. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
La caccia alle streghe negli USA degli Anni 50 nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Maccartismo
La soluzione associata alla definizione "La caccia alle streghe negli USA degli Anni 50" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Maccartismo'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La caccia alle streghe negli USA degli Anni 50
- Risposta: MACCARTISMO
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Schema utile: M__________
- Inizia con: M
- Finisce con: O
Le 11 lettere della soluzione
La soluzione 'Maccartismo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La caccia alle streghe negli USA degli Anni 50". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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