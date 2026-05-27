La caccia alle streghe negli USA degli Anni 50

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'La caccia alle streghe negli USA degli Anni 50' è 'Maccartismo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MACCARTISMO

Perchè la soluzione è Maccartismo? Negli anni Cinquanta, negli Stati Uniti, si diffuse un clima di paura e sospetto che portò a accuse ingiuste e processi affrettati. La caccia alle streghe di quel periodo si manifestò attraverso accuse di comunismo, creando un’atmosfera di tensione e diffidenza tra le persone. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La caccia alle streghe negli USA degli Anni 50 nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Maccartismo

La soluzione associata alla definizione "La caccia alle streghe negli USA degli Anni 50" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Maccartismo'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: La caccia alle streghe negli USA degli Anni 50

La caccia alle streghe negli USA degli Anni 50 Risposta: MACCARTISMO

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 11

11 Schema utile: M__________

M__________ Inizia con: M

M Finisce con: O

Le 11 lettere della soluzione

M Milano A Ancona C Como C Como A Ancona R Roma T Torino I Imola S Savona M Milano O Otranto

La soluzione 'Maccartismo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La caccia alle streghe negli USA degli Anni 50". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.