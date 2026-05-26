Un cane da caccia dall ottimo fiuto
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un cane da caccia dall ottimo fiuto' è 'Segugio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SEGUGIO
Perché la soluzione è Segugio? Il segugio è un animale noto per il suo fiuto eccezionale, capace di seguire tracce anche molto sottili. Questa qualità lo rende ideale per la caccia, dove può individuare e seguire la preda con grande precisione. La sua abilità olfattiva lo distingue da altri cani, e grazie a questa caratteristica si dimostra un compagno affidabile per gli appassionati di attività all'aperto. La sua presenza è spesso sinonimo di efficacia durante le battute di caccia.
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Un cane da caccia dall ottimo fiuto nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Segugio
La soluzione associata alla definizione "Un cane da caccia dall ottimo fiuto" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Segugio'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un cane da caccia dall ottimo fiuto
- Risposta: SEGUGIO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: S______
- Inizia con: S
- Finisce con: O
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Segugio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un cane da caccia dall ottimo fiuto". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con caccia: o bracchetto: è un cane da caccia di taglia media
Con ottimo: Gaie di ottimo umore
Con fiuto: Così può anche essere detto il fiuto