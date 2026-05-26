Un cane da caccia dall ottimo fiuto

Alessia Mogevero | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un cane da caccia dall ottimo fiuto' è 'Segugio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SEGUGIO

Perché la soluzione è Segugio? Il segugio è un animale noto per il suo fiuto eccezionale, capace di seguire tracce anche molto sottili. Questa qualità lo rende ideale per la caccia, dove può individuare e seguire la preda con grande precisione. La sua abilità olfattiva lo distingue da altri cani, e grazie a questa caratteristica si dimostra un compagno affidabile per gli appassionati di attività all'aperto. La sua presenza è spesso sinonimo di efficacia durante le battute di caccia.

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Un cane da caccia dall ottimo fiuto nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Segugio

La soluzione associata alla definizione "Un cane da caccia dall ottimo fiuto" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Segugio'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Un cane da caccia dall ottimo fiuto
  • Risposta: SEGUGIO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: S______
  • Inizia con: S
  • Finisce con: O

Le 7 lettere della soluzione

S Savona
E Empoli
G Genova
U Udine
G Genova
I Imola
O Otranto

La soluzione 'Segugio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un cane da caccia dall ottimo fiuto". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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Con ottimo: Gaie di ottimo umore 

Con fiuto: Così può anche essere detto il fiuto 