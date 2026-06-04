Un vino passito friulano
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un vino passito friulano' è 'Picolit'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Un vino passito friulano
- Risposta: PICOLIT
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: POLT
- Inizia con: P
- Finisce con: T
Perchè la soluzione è Picolit? Il PICOLIT è un vino passito friulano dal gusto dolce e avvolgente. Ricco di aromi intensi, si ottiene lasciando l’uva appassire, concentrando zuccheri e sapori. Perfetto per accompagnare dessert o momenti di relax, porta con sé la tradizione di una terra speciale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un vino passito friulano: risposta da 7 lettere
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