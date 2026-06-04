Un vino passito friulano

Vito Manzione | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un vino passito friulano' è 'Picolit'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

PICOLIT

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Un vino passito friulano
  • Risposta: PICOLIT
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    POLT
  • Inizia con: P
  • Finisce con: T

Perchè la soluzione è Picolit? Il PICOLIT è un vino passito friulano dal gusto dolce e avvolgente. Ricco di aromi intensi, si ottiene lasciando l’uva appassire, concentrando zuccheri e sapori. Perfetto per accompagnare dessert o momenti di relax, porta con sé la tradizione di una terra speciale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un vino passito friulano: risposta da 7 lettere

Quando la definizione "Un vino passito friulano" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Picolit. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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