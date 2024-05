La Soluzione ♚ Pregiato vino passito friulano

: PICOLIT

La soluzione di Pregiato vino passito friulano per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Pregiato vino passito friulano: Orientali del friuli tocai friulano colli orientali del friuli tocai friulano riserva colli orientali del friuli tocai friulano superiore colli orientali... Il Picolit (pronuncia corretta picolìt, dall'omonima voce in lingua friulana, che indica le ridotte dimensioni del peduncolo, pecol o picol) è un vitigno a bacca bianca autoctono del Friuli conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo. La particolarità di questo vitigno sta nel fatto che a causa di un difetto di impollinazione, sui grappoli si sviluppano pochi acini. La scarsa quantità di chicchi su ogni grappolo fa sì che a maturazione raggiunta diventino particolarmente dolci. La successiva vinificazione dà luogo ad un vino dalla spiccata dolcezza che può essere anche affinato in barrique.

