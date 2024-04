La Soluzione ♚ Il vino che oggi è detto Friulano

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TOCAI

Curiosità su Il vino che oggi e detto friulano: Maestro martino da como caso in pataellecte "schiarazula marazula" testo friulano: scjaraçule maraçule la lusigne la cracule la piçule si niçule, di polvar... Il Tocai friulano è un vitigno a bacca bianca, largamente coltivato in Friuli-Venezia Giulia e in Slovenia nella Goriška Brda ZGP, Kras ZGP e Vipavska dolina ZGP. Fino al 2007 era denominato Tocai.

