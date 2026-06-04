Vergogna dovuta a insuccesso

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Vergogna dovuta a insuccesso' è 'Scorno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S C O R N O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Vergogna dovuta a insuccesso

Vergogna dovuta a insuccesso Risposta: SCORNO

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 2

2 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: S O O

Inizia con: S

S Finisce con: O

Perchè la soluzione è Scorno? Lo scorno nasce quando ci si sente umiliati per un insuccesso, come se il fallimento fosse un peso troppo grande da portare. È quella sensazione di disagio che si prova nel momento in cui si è consapevoli di aver deluso le aspettative o di aver sbagliato qualcosa. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Vergogna dovuta a insuccesso: risposta da 6 lettere

Quando la definizione "Vergogna dovuta a insuccesso" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Scorno. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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