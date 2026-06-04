Vergogna dovuta a insuccesso
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Vergogna dovuta a insuccesso' è 'Scorno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Vergogna dovuta a insuccesso
- Risposta: SCORNO
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 2
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: SOO
- Inizia con: S
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Scorno? Lo scorno nasce quando ci si sente umiliati per un insuccesso, come se il fallimento fosse un peso troppo grande da portare. È quella sensazione di disagio che si prova nel momento in cui si è consapevoli di aver deluso le aspettative o di aver sbagliato qualcosa. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Vergogna dovuta a insuccesso: risposta da 6 lettere
Quando la definizione "Vergogna dovuta a insuccesso" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Scorno. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.