Vergogna dovuta a insuccesso

Sara Verdi | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Vergogna dovuta a insuccesso' è 'Scorno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SCORNO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Vergogna dovuta a insuccesso
  • Risposta: SCORNO
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    SOO
  • Inizia con: S
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Scorno? Lo scorno nasce quando ci si sente umiliati per un insuccesso, come se il fallimento fosse un peso troppo grande da portare. È quella sensazione di disagio che si prova nel momento in cui si è consapevoli di aver deluso le aspettative o di aver sbagliato qualcosa. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Vergogna dovuta a insuccesso: risposta da 6 lettere

Quando la definizione "Vergogna dovuta a insuccesso" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Scorno. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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