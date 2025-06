Fallimento umiliante nei cruciverba: la soluzione è Scorno

SCORNO

Curiosità e Significato di Scorno

La parola Scorno è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Scorno.

Perché la soluzione è Scorno? Scorno indica un senso di umiliazione e tristezza profonda, spesso legato a delusioni o tradimenti. È un sentimento che nasce quando ci si sente ingannati o traditi da qualcuno di fiducia, lasciando un senso di sconfitta personale. In situazioni di fallimento umiliante, si può sperimentare proprio questo stato d’animo, che rende difficile rialzarsi subito dopo.

Come si scrive la soluzione Scorno

Hai trovato la definizione "Fallimento umiliante" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

C Como

O Otranto

R Roma

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E G N E N A O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GENOANE" GENOANE

