Il tipico cactus americano
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il tipico cactus americano' è 'Saguaro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il tipico cactus americano
- Risposta: SAGUARO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 4
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: SUAO
- Inizia con: S
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Saguaro? Il saguaro è il simbolo del deserto americano, con le sue grandi braccia che si estendono verso il cielo. Questa pianta imponente cresce lentamente, adattandosi alle alte temperature e alle poche piogge. È un elemento caratteristico del paesaggio arido e affascinante del sud-ovest degli Stati Uniti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il tipico cactus americano: risposta da 7 lettere
Quando la definizione "Il tipico cactus americano" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Saguaro. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.