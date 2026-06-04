Il tipico cactus americano

Alessia Mogavero | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il tipico cactus americano' è 'Saguaro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SAGUARO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Il tipico cactus americano
  • Risposta: SAGUARO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    SUAO
  • Inizia con: S
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Saguaro? Il saguaro è il simbolo del deserto americano, con le sue grandi braccia che si estendono verso il cielo. Questa pianta imponente cresce lentamente, adattandosi alle alte temperature e alle poche piogge. È un elemento caratteristico del paesaggio arido e affascinante del sud-ovest degli Stati Uniti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il tipico cactus americano: risposta da 7 lettere

Quando la definizione "Il tipico cactus americano" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Saguaro. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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