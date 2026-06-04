Si sciolgono nella vasca

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Si sciolgono nella vasca' è 'Sali Da Bagno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S A L I D A B A G N O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Si sciolgono nella vasca

Si sciolgono nella vasca Risposta: SALIDABAGNO

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 4-2-5

4-2-5 Vocali: 5

5 Consonanti: 6

6 Parole: 3

3 Difficoltà: impegnativa

impegnativa Schema utile: S I D A B A O

Inizia con: S

S Finisce con: O

Perchè la soluzione è Sali Da Bagno? I sali da bagno sono piccoli cristalli che si sciolgono facilmente nell'acqua calda, creando un'atmosfera rilassante. Basta versarli nella vasca per ottenere un bagno profumato e rigenerante, ideale per coccolarsi dopo una giornata intensa. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Si sciolgono nella vasca: risposta da 11 lettere

In presenza della definizione "Si sciolgono nella vasca", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Sali Da Bagno. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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