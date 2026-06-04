Si sciolgono nella vasca

Angelo Caputo | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Si sciolgono nella vasca' è 'Sali Da Bagno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SALIDABAGNO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Si sciolgono nella vasca
  • Risposta: SALIDABAGNO
  • Lunghezza: 11 lettere
  • Schema parole: 4-2-5
  • Vocali: 5
  • Consonanti: 6
  • Parole: 3
  • Difficoltà: impegnativa
  • Schema utile:
    SIDABAO
  • Inizia con: S
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Sali Da Bagno? I sali da bagno sono piccoli cristalli che si sciolgono facilmente nell'acqua calda, creando un'atmosfera rilassante. Basta versarli nella vasca per ottenere un bagno profumato e rigenerante, ideale per coccolarsi dopo una giornata intensa. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Si sciolgono nella vasca: risposta da 11 lettere

In presenza della definizione "Si sciolgono nella vasca", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Sali Da Bagno. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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