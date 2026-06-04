Si sciolgono nella vasca
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Si sciolgono nella vasca' è 'Sali Da Bagno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Si sciolgono nella vasca
- Risposta: SALIDABAGNO
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 4-2-5
- Vocali: 5
- Consonanti: 6
- Parole: 3
- Difficoltà: impegnativa
- Schema utile: SIDABAO
- Inizia con: S
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Sali Da Bagno? I sali da bagno sono piccoli cristalli che si sciolgono facilmente nell'acqua calda, creando un'atmosfera rilassante. Basta versarli nella vasca per ottenere un bagno profumato e rigenerante, ideale per coccolarsi dopo una giornata intensa. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Si sciolgono nella vasca: risposta da 11 lettere
In presenza della definizione "Si sciolgono nella vasca", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Sali Da Bagno. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.