La vasca in cui si pratica il nuoto
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La vasca in cui si pratica il nuoto' è 'Piscina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PISCINA
Perché la soluzione è Piscina? Una piscina è una struttura progettata per consentire alle persone di praticare il nuoto e altre attività acquatiche. Essa può essere coperta o all'aperto, di diverse dimensioni e profondità, e spesso presenta sistemi di filtrazione e riscaldamento dell'acqua per mantenere le condizioni ottimali. La piscina rappresenta un ambiente sicuro e controllato, ideale per allenamenti, esercizio fisico o semplicemente per divertirsi in acqua. La presenza di una piscina permette di migliorare le proprie capacità natatorie e di trascorrere momenti di relax.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La vasca in cui si pratica il nuoto". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.
La vasca in cui si pratica il nuoto nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Piscina
Questa pagina è dedicata alla definizione "La vasca in cui si pratica il nuoto" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La vasca in cui si pratica il nuoto" conferma che la soluzione 'Piscina' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 7 lettere della soluzione Piscina
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La vasca in cui si pratica il nuoto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Piscina' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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