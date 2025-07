Si sciolgono andandosene nei cruciverba: la soluzione è Cortei

CORTEI

Curiosità e Significato di Cortei

Non fermarti alla soluzione! Conosci Cortei più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Cortei.

Perché la soluzione è Cortei? Cortei sono manifestazioni pubbliche di persone che si riuniscono per esprimere opinioni o protestare su questioni sociali, politiche o culturali. Spesso coinvolgono sfilate, slogan e bandiere, attirando attenzione e sensibilizzando l’opinione pubblica. Sono un modo di comunicare collettivamente, dando voce a chi desidera far sentire il proprio messaggio. In sostanza, rappresentano la forza del movimento civile.

Come si scrive la soluzione Cortei

Se "Si sciolgono andandosene" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

O Otranto

R Roma

T Torino

E Empoli

I Imola

