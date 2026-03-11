Si fa saltare nelle ritirate

Home / Soluzioni Cruciverba / Si fa saltare nelle ritirate

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si fa saltare nelle ritirate' è 'Ponte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PONTE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si fa saltare nelle ritirate" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si fa saltare nelle ritirate". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Ponte? Il ponte è una struttura che permette di attraversare fiumi, valli o altre barriere naturali o artificiali, facilitando il passaggio di persone, veicoli e merci. Quando si parla di ponte in ambito militare, spesso si fa riferimento a un'operazione di attraversamento strategico, che può richiedere di fare saltare nelle ritirate. Questa azione serve a impedire al nemico di utilizzare la struttura o a rallentare le sue avanzate. La funzione principale resta quella di collegare due punti distanti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Si fa saltare nelle ritirate nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ponte

La soluzione associata alla definizione "Si fa saltare nelle ritirate" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si fa saltare nelle ritirate" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Ponte:

P Padova O Otranto N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si fa saltare nelle ritirate" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Allunga le vacanze ma non è lo sciopero dei piloti aereiFoto 4 Una crociera sul Danubio BudapestLo è il Golden Gate di San FranciscoSi fa saltare con le mineSi fa anche con le capsuleChi la conosce sa come si faSi fa a un botteghinoQuella muta si fa a gesti e occhiate