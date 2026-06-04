Roberto famoso ballerino

Sara Verdi | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Roberto famoso ballerino' è 'Bolle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

BOLLE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Roberto famoso ballerino
  • Risposta: BOLLE
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    BLE
  • Inizia con: B
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Bolle? Roberto, noto ballerino, ha una particolarità che lo rende unico: le sue bolle. Durante le esibizioni, queste bolle sembrano danzare insieme a lui, creando uno spettacolo magico e sorprendente. La sua abilità e il suo talento attirano sempre più ammiratori. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Roberto famoso ballerino: risposta da 5 lettere

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