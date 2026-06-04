Roberto famoso ballerino
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Roberto famoso ballerino' è 'Bolle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Roberto famoso ballerino
- Risposta: BOLLE
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: BLE
- Inizia con: B
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Bolle? Roberto, noto ballerino, ha una particolarità che lo rende unico: le sue bolle. Durante le esibizioni, queste bolle sembrano danzare insieme a lui, creando uno spettacolo magico e sorprendente. La sua abilità e il suo talento attirano sempre più ammiratori. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Roberto famoso ballerino: risposta da 5 lettere
In presenza della definizione "Roberto famoso ballerino", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Bolle. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.