Le rinunce al voto

Anna Spiotta | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Le rinunce al voto' è 'Astensioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ASTENSIONI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Le rinunce al voto
  • Risposta: ASTENSIONI
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Vocali: 5
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    AEOI
  • Inizia con: A
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Astensioni? Le astensioni sono quando le persone scelgono di non partecipare alle elezioni, decidendo di non esprimere la propria preferenza. Questa scelta può essere motivata da diversi motivi, come disinteresse o sfiducia, e influisce sulla partecipazione democratica. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Le rinunce al voto: risposta da 10 lettere

La soluzione associata alla definizione "Le rinunce al voto" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Astensioni. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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