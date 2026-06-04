Le rinunce al voto
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Le rinunce al voto' è 'Astensioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Le rinunce al voto
- Risposta: ASTENSIONI
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Vocali: 5
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: AEOI
- Inizia con: A
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Astensioni? Le astensioni sono quando le persone scelgono di non partecipare alle elezioni, decidendo di non esprimere la propria preferenza. Questa scelta può essere motivata da diversi motivi, come disinteresse o sfiducia, e influisce sulla partecipazione democratica. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Le rinunce al voto: risposta da 10 lettere
La soluzione associata alla definizione "Le rinunce al voto" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Astensioni. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.