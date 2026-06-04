Le rinunce al voto

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Le rinunce al voto' è 'Astensioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A S T E N S I O N I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Le rinunce al voto

Le rinunce al voto Risposta: ASTENSIONI

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Vocali: 5

5 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: A E O I

Inizia con: A

A Finisce con: I

Perchè la soluzione è Astensioni? Le astensioni sono quando le persone scelgono di non partecipare alle elezioni, decidendo di non esprimere la propria preferenza. Questa scelta può essere motivata da diversi motivi, come disinteresse o sfiducia, e influisce sulla partecipazione democratica. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Le rinunce al voto: risposta da 10 lettere

La soluzione associata alla definizione "Le rinunce al voto" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Astensioni. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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