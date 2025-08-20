Costringe a molte rinunce

Home / Soluzioni Cruciverba / Costringe a molte rinunce

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Costringe a molte rinunce' è 'Miseria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MISERIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Costringe a molte rinunce" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Altre soluzioni: NOIA

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Costringe a molte rinunce". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Miseria? La povertà impone spesso di rinunciare a beni di prima necessità e a sogni, limitando le opportunità e creando difficoltà quotidiane. Vivere in condizioni di disagio economico significa dover sacrificare comfort e desideri, affrontando costantemente ostacoli che compromettono la qualità della vita. La miseria è uno stato di privazione che si manifesta attraverso queste rinunce continue, rendendo difficile mantenere una stabilità e un benessere personale.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Costringe a molte rinunce nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Miseria

Se la definizione "Costringe a molte rinunce" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Costringe a molte rinunce" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Miseria:

M Milano I Imola S Savona E Empoli R Roma I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Costringe a molte rinunce" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Si dice di somma trascurabileÈ della filosofia in un opera di Karl MarxUn pensiero di P. DolinaCostringe a continue rinunceCostringe i consumatori a un maggior esborsoLe torri di molte chieseÈ formata da molte unitàDesinenza dei nomi di molte località lombarde