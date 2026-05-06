Impone durissime rinunce

Home / Soluzioni Cruciverba / Impone durissime rinunce

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Impone durissime rinunce' è 'Povertà'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POVERTÀ

Perché la soluzione è Povertà? La povertà si manifesta attraverso rinunce molto dure, che coinvolgono la rinuncia a beni essenziali, opportunità e comfort quotidiani. Chi vive in condizioni di povertà spesso deve sacrificare l’accesso a cure sanitarie adeguate, all’istruzione e a un’alimentazione equilibrata. Questa condizione si riflette in una limitazione delle possibilità di crescita e di miglioramento della qualità di vita. La povertà si configura così come una costante sfida che richiede sforzi e risorse considerevoli per essere superata.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Impone durissime rinunce". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Impone durissime rinunce nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Povertà

La definizione "Impone durissime rinunce" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Impone durissime rinunce" conferma che la soluzione 'Povertà' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Povertà

P Padova O Otranto V Venezia E Empoli R Roma T Torino À -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Impone durissime rinunce" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Povertà' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Indigenza, stato di necessità economicaPurtroppo l estrema povertà le ha visibilmente provateAffligge i non abbientiImpone all automobilista di fermarsiLo impone il vigileImpone regole di comportamentoIl Fiscal che impone la parità di bilancio ingLo si impone al fonte