Pape aleppe: invocazione nell Inferno di Dante
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Pape aleppe: invocazione nell Inferno di Dante' è 'Satan'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Pape aleppe: invocazione nell Inferno di Dante
- Risposta: SATAN
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: STN
- Inizia con: S
- Finisce con: N
Perchè la soluzione è Satan? Nel canto dell’Inferno, Dante si rivolge a Satan con un grido forte e deciso. La sua invocazione è un momento di grande tensione, dove la voce si fa sentire potente tra le tenebre infernali, sottolineando la presenza imponente del male e la lotta tra il bene e il male. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Pape aleppe: invocazione nell Inferno di Dante: risposta da 5 lettere
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