Pape aleppe: invocazione nell Inferno di Dante

Alessia Mogavero | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Pape aleppe: invocazione nell Inferno di Dante' è 'Satan'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SATAN

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Pape aleppe: invocazione nell Inferno di Dante
  • Risposta: SATAN
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    STN
  • Inizia con: S
  • Finisce con: N

Perchè la soluzione è Satan? Nel canto dell’Inferno, Dante si rivolge a Satan con un grido forte e deciso. La sua invocazione è un momento di grande tensione, dove la voce si fa sentire potente tra le tenebre infernali, sottolineando la presenza imponente del male e la lotta tra il bene e il male. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Pape aleppe: invocazione nell Inferno di Dante: risposta da 5 lettere

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