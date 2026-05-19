Le fosse concentriche dell Inferno dantesco

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Le fosse concentriche dell Inferno dantesco' è 'Malebolge'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MALEBOLGE

Perché la soluzione è Malebolge? Nel poema di Dante, la parola MALEBOLGE indica le fosse concentriche dell'Inferno, profonde voragini che si addentrano nel cuore della terra. Queste cavità rappresentano i diversi livelli di punizione, ognuno destinato a un peccatore specifico e separato dagli altri. Le MALEBOLGE sono simbolo di sofferenza e di separazione divina, creando un percorso di espiazione che attraversa le varie sfere infernali. La loro configurazione evidenzia la struttura gerarchica delle pene nell'aldilà.

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Le fosse concentriche dell Inferno dantesco nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Malebolge

Questa pagina è dedicata alla definizione "Le fosse concentriche dell Inferno dantesco" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Malebolge'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Le fosse concentriche dell Inferno dantesco

Le fosse concentriche dell Inferno dantesco Risposta: MALEBOLGE

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: M________

M________ Inizia con: M

M Finisce con: E

Le 9 lettere della soluzione

M Milano A Ancona L Livorno E Empoli B Bologna O Otranto L Livorno G Genova E Empoli

La soluzione 'Malebolge' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Le fosse concentriche dell Inferno dantesco". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.