Le fosse concentriche dell Inferno dantesco
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SOLUZIONE: MALEBOLGE
Perché la soluzione è Malebolge? Nel poema di Dante, la parola MALEBOLGE indica le fosse concentriche dell'Inferno, profonde voragini che si addentrano nel cuore della terra. Queste cavità rappresentano i diversi livelli di punizione, ognuno destinato a un peccatore specifico e separato dagli altri. Le MALEBOLGE sono simbolo di sofferenza e di separazione divina, creando un percorso di espiazione che attraversa le varie sfere infernali. La loro configurazione evidenzia la struttura gerarchica delle pene nell'aldilà.
Le fosse concentriche dell Inferno dantesco nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Malebolge
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Le fosse concentriche dell Inferno dantesco
- Risposta: MALEBOLGE
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: M________
- Inizia con: M
- Finisce con: E
Le 9 lettere della soluzione
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Con fosse: Fosse di combattimento
Con concentriche: Una pietra dura con striature concentriche
Con inferno: La città dell Inferno