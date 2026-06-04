Originario di un dato luogo

Anna Spiotta | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Originario di un dato luogo' è 'Nativo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

NATIVO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Originario di un dato luogo
  • Risposta: NATIVO
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    NTO
  • Inizia con: N
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Nativo? Nativo indica qualcuno che nasce e cresce in un luogo specifico, portando con sé le tradizioni e le culture di quella zona. È come un legame naturale con il territorio, che si trasmette di generazione in generazione, creando un senso di appartenenza profondo e autentico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Originario di un dato luogo: risposta da 6 lettere

In presenza della definizione "Originario di un dato luogo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Nativo. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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