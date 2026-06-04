Originario di un dato luogo
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Originario di un dato luogo' è 'Nativo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Originario di un dato luogo
- Risposta: NATIVO
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: NTO
- Inizia con: N
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Nativo? Nativo indica qualcuno che nasce e cresce in un luogo specifico, portando con sé le tradizioni e le culture di quella zona. È come un legame naturale con il territorio, che si trasmette di generazione in generazione, creando un senso di appartenenza profondo e autentico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Originario di un dato luogo: risposta da 6 lettere
In presenza della definizione "Originario di un dato luogo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Nativo. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.