Si dice del popolo nativo del luogo

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si dice del popolo nativo del luogo' è 'Aborigeno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ABORIGENO

La risposta Aborigeno è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Aborigeno? Il termine aborigeno si riferisce alle persone che sono originarie di un territorio specifico, vivendo lì da tempi immemorabili. Questa parola indica coloro che appartengono alla popolazione indigena di un'area, mantenendo tradizioni, cultura e lingua proprie, tramandate di generazione in generazione. Gli aborigeni rappresentano un legame profondo con la terra, spesso caratterizzato da un rapporto spirituale e culturale che distingue il loro stile di vita da quello delle popolazioni successive. La loro presenza arricchisce il patrimonio storico e culturale di un luogo.

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Si dice del popolo nativo del luogo nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Aborigeno

Quando la definizione "Si dice del popolo nativo del luogo" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Aborigeno'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Si dice del popolo nativo del luogo

Si dice del popolo nativo del luogo Risposta: ABORIGENO

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: A________

A________ Inizia con: A

A Finisce con: O

Le 9 lettere della soluzione

A Ancona B Bologna O Otranto R Roma I Imola G Genova E Empoli N Napoli O Otranto

La soluzione 'Aborigeno' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si dice del popolo nativo del luogo". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.