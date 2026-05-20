Si dice del popolo nativo del luogo
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SOLUZIONE: ABORIGENO
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Perché la soluzione è Aborigeno? Il termine aborigeno si riferisce alle persone che sono originarie di un territorio specifico, vivendo lì da tempi immemorabili. Questa parola indica coloro che appartengono alla popolazione indigena di un'area, mantenendo tradizioni, cultura e lingua proprie, tramandate di generazione in generazione. Gli aborigeni rappresentano un legame profondo con la terra, spesso caratterizzato da un rapporto spirituale e culturale che distingue il loro stile di vita da quello delle popolazioni successive. La loro presenza arricchisce il patrimonio storico e culturale di un luogo.
Si dice del popolo nativo del luogo nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Aborigeno
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Si dice del popolo nativo del luogo
- Risposta: ABORIGENO
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: A________
- Inizia con: A
- Finisce con: O
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Aborigeno' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si dice del popolo nativo del luogo". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Si dice di un luogo lontano dal resto del mondo Si dice di luogo sporco Si dice di un luogo affollatissimo Si dice di luogo sudicio Si dice indicando
Altre definizioni collegate
Con popolo: Sommosse di popolo
Con nativo: Lo è un nativo di Teheran
Con luogo: Un luogo nel quale si sconta il male fatto